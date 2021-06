ReplayTouraine #64 – Démission, séisme, tornade… Les 5 infos à retenir cette semaine

On revient aussi sur les ennuis financiers de Saint-Pierre-des-Corps.

Après une semaine mouvementée en Indre-et-Loire, il est temps de se poser pour voir quelles sont les infos principales à retenir. C’est la mission du ReplayTouraine. Voici votre édition du 26 juin.

1 – Tours Métropole va changer de président

Les bruits de couloirs se sont transformés en tempête politique en l’espace de quelques jours. Il se murmurait que la situation de l’agglomération devenait de plus en plus tendue avec, par exemple, de nombreux reproches sur le comportement autoritaire du président Wilfried Schwartz ou de membres de son entourage. Le malaise d’une agente mi-juin puis une altercation entre l’élu et son directeur de cabinet le 23 ont tout précipité : celui qui est aussi maire de La Riche a annoncé son intention de démissionner de son poste pour se consacrer à sa ville et potentiellement à un poste de conseiller départemental.

Cela dit, c’est bien le climat qui semble l’avoir poussé à changer de cap moins d’un an après sa nomination (une plainte pour violences a été déposée contre lui). Depuis, des tractations sont en cours pour organiser sa succession qui devrait être actée d’ici le 8 juillet. Les maires de Tours, Joué, Chambray, Fondettes ou Saint-Avertin font partie des présidentiables.

2 – Les suites de la tornade

Dans l’après-midi du 19 juin, une tornade a dévasté Saint-Nicolas-de-Bourgueil et ses environs, entraînant au moins 10 millions d’€ de dégâts selon le maire de la commune. Le clocher s’est en partie effondré et a dû être sécurisé en urgence. La D35 qui passe au pied de l’édifice est fermée pour au moins deux semaines pour risques de chutes de pierres. La commune espère entamer des travaux de rénovation au plus vite : une cagnotte lancée par la Fondation du Patrimoine a déjà permis de récolter plusieurs milliers d’€ pour les financer. Il faudra aussi trancher sur l’avenir de la salle des fêtes du village : rénovation ou démolition-reconstruction, tandis que de nombreuses maisons et exploitations agricoles vont devoir panser leurs plaies après cet événement climatique exceptionnel.

3 – Un petit séisme

La terre ne tremble pas souvent en Touraine (2016, 2018 et 2019 pour les derniers faits recensés). Mais cette semaine il y a eu un séisme dans le département, avec épicentre du côté de Ferrière-Larçon. C’était mardi soir, juste avant minuit. Magnitude relevée : 2,9 sur l’échelle de Richter. Pas de dégâts mais des murs qui bougent, de la vaisselle qui s’entrechoquent, quelques frayeurs chez les personnes encore debout ou réveillées par les secousses.

4 – Faut-il augmenter les impôts à Saint-Pierre-des-Corps ?

La hausse des taxes est une des préconisations de la Chambre Régionales des Comptes pour assainir les finances de la commune. Cette semaine elle a publié un rapport de 14 pages pour analyser les comptes corpopétrussiens, dans le rouge après le vote d’un budget en déséquilibre fin mars (ce qui est illégal). Les magistrats ont relevé des erreurs de chiffres et demandé des corrections à la commune, lui faisant des recommandations pour redresser la barre. Toucher au portefeuille des habitants n’est pas la seule préconisation, on y trouve aussi l’idée de réduire le nombre d’emplois non permanents. Le maire et son équipe doivent réunir une commission des finances le 1er juillet pour élaborer un plan d’action en attendant un nouveau vote de budget dans le courant de l’été.

5 – Terres du Son presque comme avant

Le festival du Domaine de Candé à Monts pourra se faire avec du public debout. Rebaptisé Midi Minuit par Terres du Son, il se déroulera du 9 au 14 juillet. Les organisateurs annoncent que les gradins et écrans géants prévus resteront dans le dispositif, pour permettre au public qui le souhaite de s’éloigner de la fosse. Il faut rappeler que seules les personnes munies d’un pass sanitaire pourront entrer : c’est-à-dire celles qui ont une vaccination complète depuis au moins deux semaines, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement du Covid. En revanche, le village gratuit situé près du château ne sera pas soumis à cette directive.

BONUS – Un nouveau magazine gratuit

L’équipe d’Info Tours et de 37 degrés est fière de vous présenter son nouveau projet papier : en plus de l’actualité couverte au quotidien sur nos deux sites, nous vous proposions déjà un magazine d’actualité généraliste tous les 6 mois. Vous pouvez maintenant découvrir sa déclinaison 100% sport de 40 pages, disponible un peu partout en Indre-et-Loire ou en ligne sur le site de 37°. Au programme : un zoom sur les profs d’EPS, un autre sur les arts martiaux, une enquête sur le projet de grande salle sportive tourangelle ou le portrait d’un tennisman du coin.