StorieTouraine, 26/06/21 – Un homme mort dans sa camionnette ; Projet de fan zone confirmé à la Gloriette ; Baignade interdite à Bourgueil…

Et un accident avec la police municipale à Tours

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Un homme mort sur un parking…

Les enquêteurs privilégient la piste du suicide après la découverte du corps d’un homme de 57 ans vendredi matin à Chambray-lès-Tours. Il a été retrouvé dans une camionnette, un véhicule professionnel de sa société. Et c’est par balle qu’il a été tué, apparemment avec un fusil. La victime était originaire d’Indre-et-Loire mais n’habitait pas dans la résidence chambraisienne où sa vie s’est achevée.

Accident de la route…

Ce vendredi en fin de matinée, une voiture de la police municipale tentait de rattraper un conducteur venant de griller un feu. Une course-poursuite qui se déroulait Boulevard Wagner… Et qui s’est terminée par un accident quand le véhicule des policiers a percuté une autre voiture au croisement de la Rue Alfred de Musset. Deux membres des forces de l’ordre ont été légèrement blessés, la conductrice de la voiture est indemne.

Incendie mortel…

Un incendie s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi Rue du Petit Plessis à La Riche. Un homme de 39 ans est mort, une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Il y aura donc une autopsie. Le cadavre d’un chien a également été découvert. Les circonstances du sinistre sont encore indéterminées.

Interruption de trafic…

C’est le 2e événement de ce type dans la semaine : une personne a été percutée par un train en Loir-et-Cher ce vendredi après-midi, interrompant la circulation SNCF entre Tours et Orléans.

Baignade interdite…

La mairie de Bourgueil annonce qu’un taux élevé de cyanobactéries potentiellement nocives (diarrhées, maux de tête…) a été décelé dans son plan d’eau. En attendant de nouvelles analyses, et un retour à la normale, la baignade est interdite mais aussi la pêche. La consommation des poissons du site et de la Boire n’est pas autorisée non plus. L’Agence Régionale de Santé doit réaliser de nouveaux tests prochainement.

Euro de foot…

Ce vendredi, la ville de Tours confirme qu’elle projette d’installer une fan zone à la Gloriette en cas de qualification de la France en demi-finale de la compétition européenne. Un écran géant serait donc à disposition sur le site des Deux-Lions pour les rencontres programmée le 6 ou 7 juillet puis le 11 juillet. Reste à connaître le protocole sanitaire, ce dernier est en cours de calage avec la préfecture. Il faudra aussi que les Bleus se qualifient. Première étape : leur 8e de finale face à la Suisse lundi soir.

Volley…

Le TVB en sait un peu plus sur le début de son parcours en coupe CEV, la 2e compétition européenne. Tours affrontera soit les Finlandais de Sastamala soit les Néerlandais de d’Apeldoorn. C’est ce qu’a décidé le tirage au sort de ce vendredi à Luxembourg. Option plutôt favorable aux Tourangeaux. Les rencontres auront lieu entre le 9 et le 18 novembre en matchs aller-retour.