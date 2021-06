Méga parade électro, fête foraine, salon de vins bio… 9 sorties indispensables ce week-end en Touraine

Et aussi un week-end artistique et des avant-premières ciné…

Chaque vendredi, Info Tours sélectionne les événements les plus séduisants des jours à venir en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend d’ici le 27 juin (journée où il ne faut pas oublier de prévoir un peu de temps pour voter aux élections départementales et régionales).

-----------------

Défilé électro…

Les Ilots Electroniques, vous connaissez ? C’est ce collectif de Tours qui a l’habitude de se poser dans des parcs avec des DJs pour des aprems festifs et détente. Pour célébrer leur 7e anniversaire, et la reprise des fêtes post-Covid, il organise une grande parade ce dimanche dès 18h, au départ d’Anatole France « avec ses chars, ses danseurs, ses DJ, ses fleurs, ses déguisements, ses performers, dans un seul et même élan de retour à la vie. La fête sera mobile, participative » expliquent les organisateurs qui ajoutent un conseil : « Pensez à vous costumer sur les thématiques florale, solaire ou aquatique. » Le cortège déambulera jusqu’à 21h avec masque obligatoire. La Cie Off assurera également des prestations artistiques.

Fête foraine…

D’habitude c’est en mai mais une pandémie en a décidé autrement : la fête foraine de Tours débute ce vendredi, et elle va durer jusqu’au 18 juillet. Un peu moins de manèges et attractions que d’habitude mais quand même tout ce qu’il faut pour s’amuser sur le terrain en face du Parc Expo (notamment le nouveau Oxygen pour les sensations fortes ainsi que l’Expérience ; c’est ausis le retour du Boomerang et de Crazy Dance). Pour l’occasion, Fil Bleu relance son bus 83 entre la Gare de Tours et le Parc Expo. Le masque sera obligatoire mais pas le pass sanitaire. Certaines journées seront à prix réduits.

Tout le monde au Plessis !

Le château de La Riche accueille la 2e édition du festival En Attendant les Beaux-Jours, pensé comme un événement post-Covid. Jusqu’au 25 juillet il va se passer plein de belles choses orchestrées par la Cie Cano-Lopez qui a son camp de base dans ce monument historique. La philosophie : musique, théâtre, danse, cinéma, arts plastiques, conférences, vidéo, ateliers de pratiques artistiques, dégustation de produits bios en circuit court répondront aux objectifs de solidarité et d’équité sociale, de consommation responsable, d’émergence de nouvelles formes entre les artistes et les publics.

Et alors que se passe-t-il ? On commence samedi à 15h par une rencontre avec l’écrivain Jean-Christophe Bailly : « Sa pensée constitue la continuité moderne de certaines idées du romantisme allemand: l’idée d’un sens sans frontières et aux formes mouvantes » nous dit-on. A 17h on aura droit à une conférence historique sur l’institut de vaccinologie du Dr Chaumier, suivi du premier concert d’un trio de jeunes musiciens à 19h : Des Musiques Sans Frontières, autour de chants traditionnels du Moyen-Orient.

Dimanche, le Plessis donne carte blanche à l’association Utopia 56 qui existe depuis 4 ans pour accompagner les jeunes étrangers isolés qui arrivent en Touraine (1 200 jeunes hébergés sur cette période, 150 personnes mobilisées pour les accueillir, 200 bénévoles impliqués). Il y aura des concerts avec les groupes Toukan Toukan, Capsul Collectif ou La Batucada… Des jeux pour les enfants (et pour les parents), des expos…

Salon viticole…

On n’a été privés de la Fête des Vins de Bourgueil et de Vitiloire mais pas question de manquer Confluence Bio dimanche à Chinon ! Il rassemblera une cinquantaine de vignerons et de producteurs bio et biodynamiques du Val de Loire sur les quais de la ville entre 10h et 19h, avec une entrée gratuite et un verre de dégustation vendu 3€. Des mini-concerts ponctuent la journée grâce à l'association Voyages en Guitare, et de nombreux produits locaux et biologiques peuvent remplir les paniers. De quoi faire de bonnes provisions de vins, farines, miel, pâtes, légumes frais, glaces…

Marché fermier…

Et pour un week-end totalement gourmand notez aussi l’organisation d’un marché fermier ce vendredi à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Rue Augustin Fresnel à Chambray. C’est entre 15h30 et 20h30 avec des producteurs et vignerons locaux (dégustations possibles par groupe de 6 maximum).

Exposition…

La Jeune Chambre Economique de Tours accueille l’exposition du collagiste Nental et du sculpteur Olivier Caux ce week-end, samedi et dimanche de 14h à 19h au 15 rue du Champ de Mars à Tours. Entrée gratuite.

Abbaye ouverte…

Site patrimonial emblématique de la ville de Tours, Marmoutier entame sa saison estivale ce samedi 26 juin avec une journée d’animations entre 11h et 19h (accès via le parking du Chemin des Rochettes). Tout est gratuit : les contes musicaux, le théâtre, les visites guidées, la démonstration de drones, les expériences 3D, les représentations de théâtre… On vous conseille vivement de prévoir un pique-nique à déballer sur place. Le programme détaillé via ce lien.

Journée des enfants…

Dimanche, le Ciné Loire de Tours-Nord programme un trio d’avant-premières pour nos petits : Pierre Lapin 2 à 13h45 et 15h45, Les Croods 2 à 15h55 et Spirit : l’indomptable à 18h05. Avec la promesse de surprises en bonus pour les jeunes spectatrices et spectateurs…

Jeu géant…

Si vous aimez l’univers de la sorcellerie vous allez pouvoir participer à une aventure de près de 3h à Tours ce samedi… Seuls ou en équipes, les participants iront d’indices en indices afin de déjouer la prophétie de l’émeraude, tout en gagnant des points pour leurs maisons respectives. Pour cela, différents défis leur seront proposés sous la forme d’ateliers ludiques encadrés par des animateurs. Les élèves seront également appelés à accomplir différentes missions telles que : retrouver des créatures fantastiques, attraper la bille d’or ou encore relever des défis surprises. Inscriptions jusqu’à ce vendredi soir sur www.221banimations.com.