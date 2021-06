Ce dimanche, tentez la chasse aux bouquets de fleurs à Tours

Et à Saint-Cyr-sur-Loire.

Quand on achète des tomates ou des pommes c’est assez facile de connaître leur provenance. On pense moins à se renseigner dès qu’il s’agit de confectionner un bouquet de fleurs… D’où viennent nos roses, pivoines et autres tulipes ? Parfois de France, mais aussi des Pays-Bas voire de beaucoup plus loin, par exemple du Kenya.

En Touraine, il existe des fleuristes qui mettent un point d’honneur à travailler avec des produits cultivés en France, voire en local. Le tout dans une ville que l’on surnomme parfois Le Jardin de la France, et qui accueille chaque année la Coupe de France de la profession au Vinci. Autre manifestation pour promouvoir le métier : la Journée de la Fleur Française… Et elle a lieu ce dimanche 27 juin avec une centaine d’événements dans toute la France.

Pour l’Indre-et-Loire, c’est une chasse aux bouquets qui vous attend dès les premières heures de la matinée (10h)…

Une quarantaine de compositions seront cachées dans les rues de Tours… On nous laisse entendre qu’il y a de bonnes chances d’en dénicher du côté de la cathédrale, de Porte de Loire, du Jardin Botanique, de la Place Plumereau, vers l’Hôtel de Ville ou encore à proximité du Musée des Beaux-Arts. Vous en trouvez un ? Il est à vous, et à offrir à qui vous plaira (en n’oubliant pas de partager votre découverte sur les réseaux sociaux). Il parait que quelques bouquets seront également à dénicher Rue Foch à Saint-Cyr-sur-Loire, à l’occasion de l’événement Ô Jardin prévu de 11h à 19h.

L’opération est montée par un duo de fleuristes tourangelles : Will You Marine Me (Rue Berthelot à Tours) et La Petite Factrice de Fleurs (sur les marchés). Les fleurs viennent de Rose d’Or disposant d’un dépôt à Tours.