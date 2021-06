StorieTouraine, 24/06/21 – Grave incendie à Cinq-Mars-la-Pile ; Rares cas de Covid en Touraine ; Public debout autorisé à Terres du Son…

Et un recrutement au TVB.

La StorieTouraine est un concentré de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

----------------

Incendie…

Dans la matinée, une maison de la Rue Principale a pris feu à Cinq-Mars-la-Pile à l’ouest de Tours. Un homme de 62 ans a été gravement blessé (le propriétaire), une autre personne incommodée par les fumées (un homme de 72 ans) et un pompier volontaire langeaisien légèrement brûlé à l’épaule. Plus de 30 secouristes ont été engagées. Le sinistre serait d’origine accidentelle.

Point Covid…

Les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé montrent toujours des infections au plus bas en Touraine : 79 cas détectés du 15 au 21 juin, soit 0,7% de tests positifs (plus de 11 000 dépistages réalisés en 7 jours). Il reste 11 personnes en réanimation contre plus de 60 en avril, et 18 dans les services de médecine. 312 000 personnes du département ont reçu au moins une dose de vaccin, 168 000 en ont eu deux.

Terres du Son…

Le festival du Domaine de Candé à Monts pourra se faire avec du public debout. Rebaptisé Midi Minuit par terres du Son, il se déroulera du 9 au 14 juillet. Les organisateurs annoncent que les gradins et écrans géants prévus resteront dans le dispositif, pour permettre au public qui le souhaite de s’éloigner de la fosse. Il faut rappeler que seules les personnes munies d’un pass sanitaire pourront entrer : c’est-à-dire celles qui ont une vaccination complète depuis au moins deux semaines, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement du Covid.

Volley…

Le TVB annonce ce jeudi l’arrivée d’un nouveau joueur pour la saison 2021-2022 où il espère bien retrouver des couleurs en championnat après son élimination en quarts de finale cette année, mais aussi briller en coupe européenne CEV. L’Allemand Leon Meier sera donc tourangeau. A seulement 19 ans, le réceptionneur-attaquant de 2m04 s’engage pour deux saisons. Il remplace le Brésilien Marcus Vinicius. Néanmoins, il ne jouera pas les premiers rôles, venant en Touraine avant tout pour se former et donc être un partenaire d’entraînement solide.