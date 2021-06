CARTE : Vos 15 spots parfaits pour une sieste nature en Indre-et-Loire

On va bien chiller cet été.

La tête posée sur un coussin, ou à défaut un sac à dos / un pull roulé en boule / le ventre de la personne qui partage votre vie… Le corps étendu dans l’herbe… Les yeux levés au ciel ou plongés dans le paysage… Ou fermés. Vous sentez l’esprit de la détente qui gagne petit à petit votre esprit en lisant ces mots ?

Avec ses multiples espaces naturels, l’Indre-et-Loire ne manque pas de lieux parfaits pour la sieste. En accès libre ou payants (car dans le cadre d’une visite touristique) nous en avons sélectionné 15 qui méritent vraiment qu’on y pique un somme, ou en tout cas qu’on s’y pose de longues minutes pour apprécier le calme environnant et la douceur de la verdure. Et en plus de nos propres spots chouchous, on a intégré les vôtres après un sondage sur Instagram.

La liste comprend des endroits attendus comme l’Ile de la Métairie, où l’on peut se poser au bord de l’eau, le dos collé au sable, face à la Loire et au coteau d’en face. Mais aussi à l’ombre des grands arbres, dans une vaste forêt hospitalière. Peut-être même qu’en marchant vous dénicherez la petite crique où personne ne viendra vous déranger… Dans la série des panoramas incontournables, ceux qui émerveillent dès la réouverture des yeux, le Parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire et les abords du Château de Chenonceau (depuis la rive sud du Cher, à proximité de la piste cyclable) ont également d’immenses atouts.

Toujours au bord de l’eau, bords de l’Indre à Cormery ou de Choisille à La Membrolle ou Chanceaux garantissent un décor paisible et peu fréquenté quand la Plage de Savonnières et ses alentours seront sans doute plus prisés, encore plus depuis que vous avez élu cet endroit plus beau site naturel de l’agglo de Tours.

Pour ne pas se reposer à même le sol, vous nous avez parlé des grandes chaises longues de la Gloriette et on pense aussi aux aménagements de Tours-sur-Plage… Découvrez les autres sites sur cette carte (liste non exhaustive) :