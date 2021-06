Tours et Amboise : ce qu’il faut savoir avant le passage du Tour de France

Il partira de Tours le 1er juillet direction Châteauroux.

C’est l’un des événements sportifs les plus suivis au monde : le Tour de France cycliste revient en Indre-et-Loire ce jeudi 1er juillet avec une étape de 160km entre la Place Anatole France de Tours et Châteauroux via Amboise, le Château de Chenonceau, le Zoo de Beauval et les plaines de l’Indre.

Le passage du peloton c’est toujours une fête. Pareil pour sa caravane publicitaire, comportant des Tourangeaux notamment engagés pour les marques Leclerc et Cochonou. C’est la promesse de retombées touristiques et économiques pour le territoire (rien qu’un exemple : le nouvel hôtel 4 étoiles du Haut de la Rue Nationale a été réservé entièrement pour la grande boucle à la veille de son ouverture officielle). Mais il y a aussi les conséquences sur la vie quotidienne, car cette grosse machine entraîne fermetures de routes et difficultés pour les transports en commun.

Histoire de vous organiser, voici donc les infos pratiques pour le 1er juillet (et les jours précédents).

2h après sa caravane, le Tour de France s’élancera de Tours à 13h50 précises avant de rejoindre Amboise (notamment en longeant la Loire). Mais les animations débuteront dès 9h (le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour y avoir accès mais le masque si, avec une affluence limitée à 1 000 personnes en simultané). Le Pont Wilson sera piétonnisé et parsemé de chalets pour découvrir des produits locaux. Des expositions égaieront les quais de Loire. Mais celle de la bibliothèque centrale sur l’histoire du Tour en Touraine ne sera pas accessible ce jeudi-là car l’établissement fermera entièrement.

Le départ sera donné devant la bibliothèque centrale.

La circulation et le stationnement seront réglementés et/ou interdits par arrêté municipal sur un large périmètre autour du site de départ. De nombreuses rues et places seront concernées par une interdiction de stationner et de circuler du mardi 29 juin 18h au jeudi 1er juillet 18h. Ces interdictions incluront les berges et parkings du sud Loire, les parkings de surface et le parking souterrain débouchant sur la zone d’animation.

Des aménagements et déviations de circulation seront mis en place pour accéder aux hôpitaux et moyens de transport en commun. La circulation du tramway sera interrompue le 1er juillet de 8h30 à 17h entre la « place Choiseul » et la « Gare de Tours ». Les bus seront perturbés, notamment les lignes 4 et 12. Enfin, le 1er juillet, des traversées piétonnes sous contrôle seront possibles place Anatole France : rue des Tanneurs (rond-point des Mariniers), Place Anatole France (près de la ligne de tram), avenue André Malraux (intersection rue Voltaire). Les détails sur cette page du site de la ville de Tours.

Concernant Amboise, les coureurs y sont attendus vers 14h30.

Depuis le carrefour de Nazelles-Négron, route départemental RD952, la course empruntera les Ponts Maréchal Leclerc, le quai du Général de Gaulle, l’avenue des Martyrs de la Résistance, la rue Bretonneau, l’avenue Emile Gounin et se dirigera ensuite vers La Croix-en-Touraine La circulation de tous les véhicules sera interdite de 9h à 16h. Il sera interdit de traverser les voies de l’itinéraire de la course (sauf pour les services de secours et forces de l’ordre). L’Île d’Or sera bloquée toute la journée, le centre de vaccination Covid-19 fermé.

Le centre-ville d’Amboise sera piéton du quai du Général de Gaulle à la rue Louis XII. Les piétons peuvent circuler librement en empruntant les passages sur le parcours. Du mercredi 30 juin 20h au jeudi 1er juillet 16h, le stationnement sera strictement interdit des deux côtés des voies de l’itinéraire : sur la RD952, quai du Général de Gaulle, avenue des Martyrs de la Résistance, place Saint-Denis, rue Bretonneau, avenue Emile Gounin. Tout véhicule stationné dans ces zones du parcours sera mis en fourrière. Des parkings supplémentaires seront exceptionnellement ouverts : Avenue de Tours (près de la zone de covoiturage), boulevard Anatole France (face à l’école Jules Ferry) et sur le plateau des Châtelliers, rue Augustin Thierry.

Prévoyez aussi des fermetures de routes entre Rochecorbon et Amboise, mais ausis entre La Croix-en-Touraine et Chisseaux.