StorieTouraine, 22/06/21 – Nouveaux dégâts liés aux orages ; Un SDF tué sur le périphérique ; Démission du 1er adjoint de Saint-Pierre-des-Corps…

Et 50% des habitants de la région ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.

La StorieTouraine est un condensé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

Encore des orages…

Lundi soir, le tonnerre a grondé et on a eu – une fois de plus – un sacré déluge en Indre-et-Loire. Les pompiers ont engagé 183 interventions en quelques heures, dont une vingtaine dans le nord-ouest du département, et le reste sur l’agglo tourangelle. La crèche Tonnelé de Tours a subi des dommages mais a rouvert ce mardi, un arbre est tombé sur une maison à Château-la-Vallière, des logements ont passé la nuit sans électricité à Villeperdue.

Accident mortel…

Il était environ 5h ce mardi matin quand un homme d’une quarantaine d’année a été percuté par un véhicule sur le périphérique de Tours, au niveau de la bretelle d’accès du Lac des Bretonnières à Joué-lès-Tours. Il est mort sur le coup. Il s’agirait d’un SDF qui a déambulé une partie de la nuit sur la rocade. Une autre voiture a repéré son corps, celle qui l’a heurté pourrait avoir pris la fuite. Un appel à témoins a été lancé et le conducteur a fini par être retrouvé, a indiqué la gendarmerie.

Démission d’élus…

La crise politique se poursuit à Saint-Pierre-des-Corps. Deux membres de la majorité du maire Emmanuel François annoncent leur départ du conseil municipal, moins d’un an après leur entrée en fonction. Il s’agit du 1er adjoint Matthieu Lambert et de Marilou Lambert (ils sont père et fille). Une difficulté de plus pour la municipalité qui affronte déjà le départ de sa Directrice Générale des Services, des grèves et manifestations quasi hebdomadaires et les conséquences du vote d’un budget en déficit. Un conseil municipal est programmé mardi 29 juin et il pourrait être électrique…

Point Covid…

Un peu plus de cinq mois après le lancement de la campagne vaccinale contre le coronavirus, 50% des habitants de la région Centre-Val de Loire ont été vaccinés avec une première dose et 25% ont désormais un schéma vaccinal complet. Chiffres donnés ce mardi par l’Agence Régionale de Santé qui commente : « Ce résultat est encourageant mais il faut encore amplifier la campagne vaccinale, notamment en direction des personnes les plus à risques. »

Basket…

Qualifié en Pro B la saison prochaine, le Tours Métropole Basket (ex-UTBM) gardera un de ses joueurs majeurs : Fabien Ateba, présent depuis 2018. Il resigne pour une saison sachant qu’il a en moyenne marqué 13,6 points par match cette année avec son équipe. A 30 ans, il retrouve un niveau qu’il a déjà côtoyé avec Rouen, Fos-sur-Mer et Hyères-Toulon.