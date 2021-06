100 jobs d’été à pourvoir en urgence, 10 jobs dating jeudi 24 juin

Dans les services à la personne en Touraine.

On en a besoin pour aider les personnes âgées ou fragilisées : des aides à domicile. Un secteur où c’est difficile de recruter… Et l’été il y a un autre problème : les congés entraînent des trous dans le planning. Pour que les bénéficiaires conservent leurs prestations, il faut donc des remplaçantes et des remplaçants. En Indre-et-Loire, l’association ASSAD-HAD, employeur très important dans ce domaine, lance ainsi une vaste campagne de recrutement.

L’association explique qu’elle a actuellement 100 postes à pourvoir « en urgence » dans tout le département.

« L’été est une période cruciale. Il s’agit d’organiser la continuité de nos services, mais également d’exercer une veille plus active auprès de nos bénéficiaires en raison de l’absence des familles parties en vacances, et des risques éventuels de canicule » explique Pascal Oréal, directeur général de l’ASSAD-HAD. Les postes recherchés sont les suivants : auxiliaire de vie, aide à domicile, aide-soignant, infirmier, technicien de l’intervention sociale et familiale.

« Il n’y a pas de profil idéal » souligne l’association qui liste les qualités nécessaires pour ces jobs, souvent complexes au quotidien : « avoir l’envie d’aider et l’esprit solidaire, être une personne de confiance et dynamique, savoir gérer l’entretien d’un logement. » Les offres s’adressent aux jeunes retraités ou étudiants des métiers de la santé, infirmièr(es), aides-soignant(e)s, professionnels dans le domaine sanitaire et social ou bacheliers en voie de l’être. Une journée job dating est prévue ce jeudi 24 juin dans 10 sites de l’ASSAD-HAD : Tours (Rue Michel Colombe), Amboise Azay-le-Rideau, Bléré, Château-Renault, l’Ile-Bouchard, Loches, Montlouis, Neuillé-Pont-Pierre et Ste-Maure.

Pour plus d’infos vous pouvez appeler dès maintenant le 02 47 36 29 29.