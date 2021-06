Ordis, écrans, téléphones… Une grande collecte solidaire en gare de Tours

Elle va durer deux jours.

En France on estime que 100 millions de téléphones portables dorment dans nos tiroirs, donc environ 1 million en Indre-et-Loire… soit plus que la population du département. Ok, on a tous envie d’en garder « au cas où » (panne, casse, vol…). Mais on peut aussi en faire autre chose : le donner pour que ça bénéficie à quelqu’un qui l’utilisera, plutôt que de le laisser vieillir entre une chauffe-tasse USB et une lampe torche dont vous avez perdu la pile.

Et voilà ce qu’on vous propose : participer à une collecte solidaire de téléphones portables organisée ce vendredi 25 et samedi 26 juin en gare de Tours (ce qui vous laisse même quelques jours pour fouiller chez vous).

Organisé avec l’Espace Passerelles, EcoSystem et l’Association pour l’Informatique Participative, cet événement vise à récupérer des objets électroniques qui seront ensuite distribués à des personnes qui n’ont pas assez de moyens pour s’en procurer, et qui vivent sur le territoire de Tours Métropole. On parle des téléphones portables mais vous pouvez également apporter un ordinateur, un clavier, une souris, juste un écran…).

Une fois vérifié par les bénévoles présents en gare, le matériel sera envoyé à l’Espace Passerelles pour être reconditionné puis offert aux familles adhérentes de l’association. Les téléphones iront eux aux Ateliers du Bocage (qui emploient 150 personnes) et Emmaüs se chargera de leur revente à prix modestes.

Pour les horaires c’est vendredi de 7h à 19h et samedi de 9h à 17h.