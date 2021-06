StorieTouraine, 21/06/21 – Campement de caravanes à St-Etienne-de-Chigny ; Manif de profs à Tours ; Réouverture imminente de Chenonceau…

Et un Tourangeau sur le Tour de France…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

-------------------

Dernière minute...

A cause de la météo, les trois concerts de la Fête de la Musique de Tours sont annulés.

Gens du voyage…

A chaque semaine son actualité autour des gens du voyage, dont les installations illégales créent souvent des remous au niveau local (exemple à Tours, Esvres…). Ces dernières heures, un campement de 500 personnes a pris forme sur l’Île Buda de Saint-Etienne-de-Chigny à l’ouest de la métropole de Tours. Elles proviennent de Pont-de-Ruan et envisagent de rester la semaine. Selon la NR, la mairie a demandé une expulsion.

Surprise dans la remorque…

Un couple anglais se rendant dans sa résidence secondaire de Ferrière-Larçon dans le Sud-Touraine a découvert 3 migrants dans la remorque de son véhicule, au moment de son arrivée ce dimanche. Originaires du Soudan et d’Erythrée, ils ont été placés en rétention administrative à la gendarmerie du Grand-Pressigny. Ils espéraient sans doute passer au Royaume-Uni avec ce stratagème mais ne sont pas partis dans le bon sens…

Manifestation…

Le syndicat FO des enseignants appelle à un rassemblement ce mardi à 8h30, devant le collège Rabelais où se tient une réunion sur la rentrée de septembre. L’idée est de peser sur les décisions pour la carte scolaire 2021-2022 : « de nombreuses classes rurales ont été fermées pour la rentrée 2021, l’Inspecteur d’Académie a annoncé lors d’un groupe de travail le 10 juin envisager la possibilité de fermer de nouveau des classes » déplorent les représentants des profs citant aussi la suppression d’une classe à l’école maternelle Paul Fort de Tours (une pétition a été lancée), et des attentes d’ouvertures encore non satisfaites à Rouziers, Reugny ou Saint-Pierre-des-Corps (établissement Viala).

Cyclisme…

On sait que le Tour de France va passer à Tours jeudi 1er juillet avec un départ de la Place Anatole France en direction d’Amboise, du Zoo de Beauval puis de Châteauroux. On sait maintenant avec certitude qu’un coureur du peloton connaîtra bien les routes : Cyril Lemoine s’engagera bien pour cette grande boucle 2021 dont le départ sera donné ce week-end depuis la Bretagne. Il fait partie des 8 coureurs de l’équipe B&B Hôtels et c’est la 7e fois qu’on le verra dans cette épreuve. Objectif du sportif de 38 ans : épauler le sprinter de sa formation Bryan Coquard qui a l’objectif de gagner au moins une étape.

Château de Chenonceau…

Dernier grand monument tourangeau qui n’a pas rouvert depuis le déconfinement, il accueillera de nouveau les touristes dès ce dernier week-end de juin (vendredi-samedi-dimanche), juste avant de bénéficier de la vitrine du Tour de France qui passera juste à côté le 1er juillet. On pourra y aller de 9h à 18h et exclusivement sur réservation via l’application JeFile. Le site sera ensuite fermée du 28 juin au 1er juillet, puis ouvert tous les jours dès le 2.

Spectacles…

On apprend ce lundi le report du concert de Julien Doré au Parc Expo de Tours : il viendra le 4 juin 2022 au lieu du 29 janvier. Sinon, Eric Antoine annonce deux dates au Vinci les 18 et 19 novembre de la même année.