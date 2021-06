EN IMAGES : 2 000 personnes pour la Marche des Fiertés de Tours

Elle avait lieu ce samedi.

Un mois après l’épisode polémique autour d’une manifestation contre les discriminations touchant la communauté LGBTI+ (rassemblement annulé parce qu’une association y voulait une section réservée aux personnes racisées), les drapeaux arc-en-ciel étaient de retour en centre-ville de Tours pour un moment autant festif que revendicatif : la Marche des Fiertés, 15e du nom.



Organisée notamment par le Centre LGBTI de Touraine, point culminant d’une semaine culturelle, la manifestation a réuni environ 2 000 personnes dès 15h, au départ du Château de Tours. Un cortège très diversifié, venu pour célébrer tous les choix de vie : diversité de genre ou d’orientations sexuelles. On comptait également de très nombreux soutiens de ces causes, même si il y avait moins de monde que d’autres années (jusqu’à 5 000 parfois).



Le mot d’ordre était clair : l’union contre LGBTIphobies « autant qu’il le faudra », opération qui passe aussi par les actions du Centre LGBTI de Touraine tout au long de l’année avec plus de 350 élèves sensibilisés, 555 personnes reçues à ses permanences d’accueil et d’écoute ouvertes pour qui a besoin de parler. Ce qui inquiète les bénévoles : un déplacement des violences de la sphère publique vers le milieu privé, en lien avec les confinements anti-Covid.



La Marche des Fiertés 2021 de Tours était donc là pour rappeler l’urgence de se mobiliser contre toute forme de discrimination et la foule a répondu présente. Voici les photos de Claire Vinson :