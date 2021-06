StorieTravaux, 20/06/21 – Tours, La Membrolle, A10… Les chantiers de la semaine

Vous voilà prévenus.

Chaque week-end, Info Tours fait le point sur les nouveaux chantiers annoncés dans le département dans le but de vous aider à circuler. Voici ce qui vous attend pour la semaine du 21 juin…

Autoroute A10 :

Jusqu’au vendredi 9 juillet à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en provenance du rond-point de l'avenue du lac et en direction de Paris. Accès possible en provenance de la route de Saint-Avertin et de la rue de Grandmont. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

La nuit du mercredi 23 juin au jeudi 24 juin, de 19h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1) en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

La nuit du jeudi 24 juin au vendredi 25 juin, de 19h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1) en provenance de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Durant 2 nuits (mercredi 23 et jeudi 24 juin), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21) en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

Dès mardi, début de 2 semaines de travaux pour refaire la Rue de Friedland. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Le jour de pose du goudron, le vendredi 25 juin, la circulation sera interdite dans la rue. Il faudra sortir votre véhicule avant 8h.

Deux semaines de travaux également pour refaire l’Allée du Eylau. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Le jour de pose du goudron, le vendredi 25 juin, la circulation sera interdite dans la rue. Il faudra sortir votre véhicule avant 8h.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

Lundi, en raison de travaux rue Emile Zola à Tours, les arrêts Zola, Nationale et Jérusalem ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction Bretonneau). Vous devez vous reporter à l'arrêt Ste Ursule situé rue Emile Zola, où l’arrêt Marceau situé rue des Halles.

Mercredi, en raison de travaux rues Nationale et route du Mans à La Membrolle-sur-Choisille, les arrêts Croix Julia et Lavoir ne sont pas desservis par la ligne 51 (dans les deux sens) de 19h30 à la fin de service. Vous devez vous reporter à l'arrêt Maison Neuve situé rue de la Maison Neuve, où à l’arrêt Choisille situé rue de la Choisille. (Ligne 51, le terminus s’effectue à l’arrêt Maison Neuve).