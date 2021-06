StorieTouraine, 19/06/21 – Trafic de cocaïne à Cinq-Mars-la-Pile ; Besoin urgent d'assesseurs ; Grève chez Auchan Saint-Cyr…

Et le retour du tournoi de tennis de Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Trafic de cocaïne...

2 personnes ont été placées en détention provisoire dans une affaire de trafic de drogue à l'ouest de Tours. Un homme de 42 ans a été interpellé lundi, alors qu'il y avait 130g de poudre blanche chez lui. L'autre personne placée en garde à vue c'est sa femme. Apparemment le trafic durait depuis 4 ans avec pas loin de 100 000€ de bénéfices selon le parquet de Tours. Un pistolet semi-automatique et 2 000€ en liquide ont également été retrouvés lors de la perquisition. Le couple fournissait semble-t-il entre 10 et 30 clients. Un procès est prévu le 28 juillet.

Fin de campagne…

Les candidates et candidats aux élections départementales et régionales de dimanche n’ont plus le droit de tracter, de faire connaître leurs programmes ou d’organiser des réunions publiques. Un temps de pause avant le 1er tour ce dimanche. Les bureaux de vote d’Indre-et-Loire ouvriront dès 8h et jusqu’à 18h, sauf dans une poignée de communes où on pourra glisser ses bulletins dans l’urne jusqu’à 19h. Beaucoup plus rares que d’habitude, en voici la liste : Tours, La Riche, Langeais, Chambray-lès-Tours et Montlouis-sur-Loire. 432 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales du département.



Par ailleurs, la ville de Tours a toujours besoin de bénévoles pour tenir des bureaux de vote ce dimanche et le suivant; Il en manque une bonne dizaine pour le 1er tour, le triple pour le 27 juin et si on ne les trouve pas il faudra peut-être réquisitionner des citoyens venant voter tôt le matin. Pour vous inscrire, même ce samedi, écrivez à [email protected]

Mouvement social au supermarché…

Ce vendredi matin, les salariés d’Auchan Saint-Cyr-sur-Loire étaient appelés à débrayer dans le cadre d’un mouvement national. Il s’agissait de dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail ou encore l’absence de prime sur les bénéfices de leur entreprise.

Coup dur pour Fareva...

L'entreprise d'Amboise qui fabrique du diluant pour le vaccin anti-Covid du laboratoire allemand CureVac a interrompu sa production, et ce serait à cause de résultats décevants du produit : efficace à 47% contre le coronavirus quand d'autres solutions avec la technique de l'ARN messager font bien mieux (Pfizer et Moderna). Fareva s'était engagée à produire l'équivalent de 400 000 flacons de 10ml chaque semaine dans le but d'en produire au total 20 millions. En revanche la production se poursuit chez Recipharm-Monts qui travaille pour Moderna.

Tennis...

Une bonne nouvelle : le tournoi féminin de Joué-lès-Tours – l’Open Engie – doit revenir en mars 2022, après deux annulations successives (une pour raisons financières après les défaillances de l’organisateur le TC Jocondien, et l’autre en raison du coronavirus). C’est la plus grande compétition du genre dans la région et donc elle change de date, car au départ elle était prévue en octobre. Cette fois, elle se déroulera à une période plus creuse en compétitions. Les dates sont connues : du 1er au 6 mars, qualifications les 27 et 28 février. La lauréate remportera 25 000$.

Report de concert…

Le chanteur Amir devait venir au Parc Expo de Tours le 7 novembre… Il viendra finalement le 29 novembre… 2022. Les billets déjà achetés restent valables pour cette nouvelle date. Vous pouvez aussi demander leur remboursement.