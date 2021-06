Tours : grand nettoyage en vue au Lac de la Bergeonnerie et aux Rives du Cher

Ce samedi et mercredi 23 juin.

Des masques, des emballages de fast food, des mégots, du plastique, des papiers… La liste de ce qu’on trouve par terre dans la rue ou les espaces naturels de Tours est assez longue. Là, on a juste mis les déchets abandonnés le plus fréquemment. Parfois on déniche des vélos, des pièces auto, du métal… Pour que ça ne reste pas là trop longtemps et entraîne de la pollution, il y a souvent des bénévoles qui se mobilisent pour mener des opérations de nettoyage. Ça tombe bien, deux missions sont organisées ces jours-ci…

La première dès ce samedi de 10 h à 12 h : la section de marche nordique de l'Athlétic 3 Tours et l'association Cleanwalker Tours organisent une marche autour du Lac de la Bergeonnerie.

« A travers cette marche les marcheurs souhaitent favoriser une prise de conscience citoyenne pour la préservation de notre environnement, qui passe entre autres par ne plus jeter nos déchets dans la nature. Nous faisons également le pari de respecter les conditions de sécurité afin de ne pas exposer nos participants aux dangers du virus » expliquent les organisateurs qui donnent rendez-vous sur le parking de la Piscine du Lac et fourniront le matériel nécessaire.

Autre opération de nettoyage mercredi 23 juin aux rives du Cher, dans le cadre de l’événement Parlons-en Ensemble (pour encourager les habitants du quartier à échanger sur l’environnement). Rendez-vous à partir de 14h au pied de la passerelle Fil d’Ariane (des gants et des pinces seront fournis. Pensez à prévoir des chaussures fermées). A la fin il y aura un goûter à partager.