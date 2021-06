Marche des fiertés, compet’ de slam, festivals… 13 événements pour votre week-end en Indre-et-Loire

Mais aussi un marché, des auteurs en dédicace…

Ce week-end c’est la Fête des Pères… Les élections départementales et régionales… Tout ça dimanche. Et que se passe—il d’autre en Indre-et-Loire ? Voici la réponse avec notre sélection hebdomadaire d’événements pour votre week-end.

Itinéraires Bis…

Le festival d’art de rue de La Riche va nous en mettre plein la vue deux soirées de suite, vendredi et samedi. Par exemple la Cie Bivouac présentera A corps perdus à 19h ce 18 juin, mélange de différentes disciplines telles que le mât chinois, la danse, l’acrobatie, le trampoline, le jeu et la musique. Les interprètes évoluent avec une structure de 11m et un trampoline à 6m, dans un univers sonore, où les corps en mouvement défient la gravité. On pourra également voir le rockeur tourangeau Jekyll Wood, un parcours artistique dès 14h samedi et une grande déambulation pleine de bulles de savon le dimanche. Le programme complet sur le site de la commune. C’est gratuit, avec une jauge limitée en raison des consignes sanitaires.

Marche des Fiertés…

Chaque année, de nombreuses associations appellent à défiler dans Tours pour promouvoir l’inclusivité, le respect de toutes les individualités : genre, orientation sexuelle… Et c’est ce samedi 19 juin, dès 14h au Château de Tours (départ du cortège à 15h). Il faut préciser que c’est la 15e édition de l’événement qui se déroule au moment où l’Assemblée Nationale examine en dernière lecture le projet de loi pour l’ouverture de la PMA à toutes les femmes promesse de campagne d’Emmanuel Macron et revendication de longue date des militants. Mais au-delà de cet aspect, on retiendra l’esprit culturel : ce vendredi soir, le duo tourangeau Grande se produit dès 20h à la guinguette de Tours, show précédé de lectures de poèmes « brûlants, sexuels, politiques » à 18h30 par Elodie Petit et Marguerin Le Louvier. DJ Vaness assurera la fin de soirée dès 21h30. Le défi : vous faire danser assis.

Et puis samedi, autre concert à la guinguette à 20h30 avec Cœur, une artiste lyonnaise accompagnée de drag-queens. Enfin dimanche à 21h, vous écouterez les histoires musicales de Squirrel à 21h (toujours au même endroit).

Les Inattendus…

C’est parti pour l’événement culturel estival de la Ville de Tours, une série de propositions de spectacles ou d’ateliers gratuits dans toute la ville, jusqu’au mois de septembre. Et ça commence avec un événement : la 8e Coupe de la Ligue Slam de France ce samedi. 12 équipes sélectionnées débarquent au Jardin des Granges Collières des Deux-Lions, et c’est le public qui élira les vainqueurs et le champion de France qui représentera notre pays aux championnats d’Europe et du Monde. De nombreux ateliers d’initiation, de stages et de découverte du slam seront également proposés en accès libre selon les places disponibles.

Marché...

Samedi, on file à Civray-de-Touraine pour un marché avec des membres du prestigieux Collège Culinaire de France. Rendez-vous au Rûcher de la Dame Blanche avec des produits à base de canard, de la farine, du poulet, du safran, du vin, des biscuits, des conserves et du miel. Le chef Rémy Giraud fera une démonstration sur les poissons à la mi-journée. Dégustation de miel à 15h.

Musique…

C’est le retour du Florilège Vocal de Tours, événement annuel qui doit s’adapter aux consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid. Le Festival de Chant Choral de Tours s’installe au Grand Théâtre de vendredi à dimanche. Au programme, 4 concerts : InChorus – direction : Pascal Adoumbou ce vendredi, Seguido – direction : Valérie Fayet pour samedi, Ensemble Alkymia – direction : Mariana Delgadillo Espinoza et Garçons S’il Vous Plaît ! le dimanche. Billetterie par ici : http://florilegevocal.com/infos-pratiques/billetterie/

Sinon, Ballan-Miré fait sa Fête de la Musique samedi au Parc de Beauverger. Concerts gratuits, assis et avec masque de Poppy Club, Bugs in Box, Seezieu, Revenge Bang, Mirq et Top Délire Mega Groove. Tout commence à 16h (il y aura des jeux pour les enfants) et ça se termine à 22h30. Autre commune qui propose de la musique ce samedi : Semblançay.

Expos…

Du 16 Juin au 4 septembre, l’association Happ’art Être présente le travail de ses artistes autistes à la galerie Nanza 61 rue Blaise Pascal à Tours. « Ces artistes différents nous donnent la clé de leur monde imaginaire le temps d’une exposition. Leurs peintures, leurs sculptures, vont sans doute vous surprendre. Peut-être même serez-vous bousculés par leur liberté d’expression. C’est leur regard sur le monde. Les mots sont ici remplacés par leur langage celui des formes et des couleurs, ils nous parlent de nous, de la vie, de leurs peurs, de leurs bonheurs, avec unvocabulaire universel inscrit sur la toile ou dans l’argile... » lit-on dans le texte de présentation.

Rendez-vous aussi dès ce vendredi à La Boîte Noire Rue du Grand Marché, pour un accrochage de Pierre Guitton (jusqu'au 17 juillet).

Cinéma…

Nouvelle séance de Ciné Ma différence aux cinémas Studio de Tours ce samedi à 14h, c’est-à-dire une projection adaptée aux enfants en situation de handicap. Ils pourront découvrir Josée, le tigre et les poissons, film d’animation japonais accessible à partir de 8 ans. La réservation est obligatoire au 02 47 88 00 56. Tarif : 5€50.

Les Studio accueillent aussi une édition particulière du Festival du Film Asiatique de Tours, allégée à cause de la crise sanitaire. Il maintient la compétition internationale avec ses deux prix, celui du jury et celui du public, et continue de rendre hommage à l'incontournable Miyazaki et à l'animation japonaise en particulier avec le mythique Akira. Comme lors des éditions précédentes, les femmes réalisatrices sont présentes dans la programmation. Retrouvez les informations sur la programmation de dimanche à mardi via le site internet du festival https://cineasia37.wordpress.com.

Littérature…

La Puyramide du Livre vient chez Auchan Saint-Cyr-sur-Loire avec 30 auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages samedi de 10h à 18h. Il y aura aussi une grande reprise de vos livres d’occasion (1€ le kilo, que ce soit des romans, des BD, des mangas ou des livres pour enfants). Les dictionnaires ou manuels scolaires seront également récupérés au profit du Comité des Villes Jumelées avec Saint-Cyr-sur-Loire.

On vous conseille aussi d’aller à Livres en Herbe, événement gratuit dimanche de 14h à 17h dans le Parc de la Grenouillère à Tours. Au programme : lecture, livres chantés et animations familiales.