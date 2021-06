[Coup de pouce] On peut donner des vêtements à la fac des Deux-Lions

C'est tout nouveau.

En Indre-et-Loire, les associations qui récuèrent des vêtements non portés pour les redistribuer aux plus démunis sont nombreuses : La Croix Rouge a ses Vesti Boutiques dans l'agglo et ailleurs dans le département, tout comme Active (avec un magasin Rue Edouard Vaillant à Tours, mais aussi des activités de recyclage depuis sa base de La Riche) sans oublier Emmaus ou Le Relais.

Justement, cette dernière structure dispose d'un nouveau point de collecte à Tours, au coeur du quartier des Deux-Lions.

En fait c'ets une initiative d'un groupe d'étudiants en Master 2 Gestion des Ressources Humaines. Le groupe a réalisé les démarches pour implanter une borne à la fac, tout près de l'arrêt de tram de la ligne A. On peut y mettre ce qui n'a plus rien à faire dans notre dressing depuis le 11 juin (pulls, pantalons, chaussures, chemises, écharpes...).

"Cette installation s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique mené par un groupe d'étudiants du Master, et vise à faciliter le recyclage et la réutilisation des vêtements" souligne Tifenn Moyse qui fait partie des personnes investies dans le projet. "Le choix de l'association « Le Relais », très impliquée dans la réinsertion de publics en difficultés, s'inscrit également dans une démarche de soutien aux associations caritatives tourangelles."

L'association a mis la borne à disposition gratuitement, et l'Université a offert l'emplacement. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser (que l'on soit étudiant ou pas, c'est pour tout le monde).