StorieTouraine, 17/06/21 – La tempête fait tomber les platanes de Gizeux ; Radars dégradés sur le périphérique, ; La Touraine perd sa doyenne…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

Bilan des orages…

C’est le choc au Château de Gizeux : le monument a vu son alignement de platanes dévasté dans la nuit de mercredi à jeudi, à cause du passage d’un orage avec vent très fort. Les arbres plantés avant la Révolution n’ont pour beaucoup pas résisté, même si cet affalement de masse n’empêche pas la visite des lieux. Les propriétaires assurent qu’ils ont déjà entamé des discussions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour envisager l’avenir de ce patrimoine forestier classé. De leur côté les habitants du village ont aidé pour dégager un accès au site.

Plus globalement, les intempéries de la nuit ont entraîné une quarantaine d’interventions des pompiers tourangeaux. Pour des chutes d’arbres mais aussi des inondations ou des toits qui n’ont pas résisté à la violence du ciel. 1 700 foyers restaient privés d’électricité en début d’après-midi, on en comptait 10 000 dans toute la région au plus fort du phénomène.

Radars dégradés…

4 mois après leur retour, les radars automatiques qui contrôlent les véhicules passant sur le périphérique de Tours au niveau de la Gloriette sont en panne. Ils ont été recouverts de peinture ces derniers jours. A voir quand ils seront réparés : la machine de Chambray est par exemple inactive depuis de longs mois, seule celle de Joué reste en fonction (elle est en hauteur sur un mât donc moins accessible pour des dégradations).

Tags racistes…

Selon la NR, c’est l’indignation dans la communauté portugaise à Joué-lès-Tours. Des tags hostiles, dont des croix gammées, ont été retrouvés au Morier ou à la Rabière cette semaine. Des faits similaires ont été constatés à Ballan-Miré et Veigné. La gendarmerie est chargée de l’enquête.

Avis de décès…

L’Indre-et-Loire vient de perdre sa doyenne : Germain Goudou, 110 ans, s’est éteinte dans son EHPAD de Langeais. Elle y vivait depuis 5 ans, et était restée à son domicile auparavant.

Volley…

Une bonne nouvelle pour le Tours Volley Ball : il ne disputera pas la Challenge Cup, la 3e coupe européenne, la saison prochaine mais la Coupe CEV, celle du niveau d’au-dessus. Il y a été qualifié grâce à son palmarès et sa notoriété, a-t-il annoncé ce mercredi. Une compétition qu’il a remportée il y a 4 ans. Les adversaires seront connus dans quelques semaines.

Concernant le volley féminin, signalons la création de l’UGS Union Volley Ball Touraine qui rassemble les équipes seniors de Volley-ball Féminin au sein d'un même projet : le SASVB, le JVB et le RSSCVB. L’objectif est d’atteindre la 2e division nationale d’ici 5 ans en mutualisant les moyens pour garder les meilleures joueuses, mettre en avant la formation de jeunes talents et parler d’une seule et même voix.