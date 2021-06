Spectacle son et lumière à Tours : Les Nuits Renaissance de retour le 30 juin

Il faut réserver sa place.

L'événement plait autant aux touristes de passage qu'à celles et ceux qui vivent en Indre-et-Loire : depuis 6 ans, Tours propose un spectacle nocturne son et lumière pendant tout l'été. Il s'est déroulé sur la façade de la Cathédrale Saint-Gatien pendant 3 années et en 2019 il a déménagé au Musée des Beaux-Arts... avec aussi un changement de thème (la Renaissance contre l'histoire de Saint-Martin pour la première version).

En partie renouvelée, la 3e mouture du spectacle Les Illusions de la Renaissance revient donc en cet été 2021, toujours sur la façade du Musée des Beaux-Arts. Pour la regarder s'animer, on se pose sur la pelouse située juste en face, espace recouvert d'une protection pour ne pas l'endommager. 13 tableaux sont proposés évoquant Chambord, la royauté et ses fêtes, l'art, l'invention de l'imprimerie, les grands humanistes ou Léonard de Vinci.

Comme l’année dernière, le nombre de place est limité et la réservation est obligatoire via le site de la billetterie des Nuits Renaissance 2021 (jauge à 250 personnes maximum, sous réserve d’évolution selon les conditions sanitaires en vigueur). C'est une conséquence de la pandémie de coronavirus mais on précise bien que l'accès est totalement gratuit.

Pour les horaires :



- En juin et en juillet : ouverture des portes du jardin à 21h45 et fermeture des portes à 22h45 ;



- En août et en septembre : ouverture des portes du jardin à 21h15 et fermeture des portes à 22h15.

Les réservations sont ouvertes une semaine avant la date du spectacle ; elles sont possibles jusqu’à 30 minutes avant la représentation. Par exemple : une réservation pour le 15 juillet sera possible entre le 8 juillet et le 15 juillet à 22h15. La première sance est prévue mercredi 30 juin.