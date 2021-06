StorieTouraine, 16/06/21 – Un immeuble de La Riche inhabitable après un feu ; Pétition pour l’école Paul Fort de Tours ; Vaccination sans rendez-vous à St Cyr et St Av…

Et un homme disparu puis retrouve.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Incendie…

C’est arrivé ce mercredi en début de matinée : le feu dans un immeuble de deux étages sur la levée de la Loire à La Riche… 6 appartements ont été rendus inhabitables après le drame donc il a fallu reloger les familles. La mairie a d’abord entrepris de leur trouver une salle avant d’envisager des solutions plus pérennes. Certaines ont pu trouver refuge dans leur famille. L’extinction a mobilisé une trentaine de pompiers : 4 appartements sont totalement détruits, la toiture est également ravagée. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Disparition…

Mardi soir, un homme de 91 ans a quitté son EHPAD d’Azay-sur-Cher à pied, entraînant le lancement d’un appel à témoins pour le retrouver. Les gendarmes ont mobilisé d’importants moyens et l’ont localisé dans la matinée ce vendredi, sain et sauf.

Attention aux chiens…

Avec les fortes chaleurs, pas question de laisser un animal sans air et sans eau dans une voiture, au risque de mettre gravement sa santé en danger. Ce mardi, les policiers de Tours sont ainsi intervenus pour secourir un chien resté enfermé dans un véhicule. Ils ont cassé une vitre pour le libérer avant de le ramener au commissariat afin de lui donner de l’eau.

Lancement de pétition…

L’école maternelle Paul Fort de Tours-Nord pourrait perdre une classe à la rentrée de septembre et un collectif s’organise pour éviter ça. « En effet, la fermeture d'une classe aurait pour conséquences pour nos enfants : passage à 3 niveaux par classe, réduction du temps individualisé, réduction du temps consacré aux élèves en difficulté, perte définitive d'un poste d'enseignant et surcharge accrue dans les écoles alentours déjà saturées au niveau de leurs effectifs. Au-delà du simple relevé comptable, il nous paraît indispensable de prendre en compte les intérêts des élèves ainsi que les conséquences pour notre quartier. Car, il faut le signaler, une fermeture de classe est un signal négatif pour le développement du quartier » lit-on sur la page d’une pétition lancée ce mercredi.

Vaccination anti-Covid…

Après le Vinci de Tours qui piquera sans rendez-vous vendredi soir de 19h à 21h30, ce sont les vaccinodromes de Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin qui vont proposer un service similaire ce jeudi de 10h à 16h. On pourra venir faire sa première dose sans inscription, et choisir la date de sa 2e injection en fonction de ses vacances d’été. Un dispositif pour pallier à la baisse des bouclages de créneaux en amont, alors que le gouvernement espère atteindre 40 millions de Français immunisés fin août dont 35 millions avec deux doses.