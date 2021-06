Tours : Les Inattendus reviennent pour un été artistique

Cela commence ce week-end.

Lancés lors de l’été 2020 pour soutenir les acteurs culturels locaux suite à la première vague du Covid-19 et le premier confinement, Les Inattendus reviennent pour cet été 2021, entre le 19 juin et le 12 septembre.

L’an dernier, la nouvelle municipalité écologiste élue et le nouvel adjoint à la culture Christophe Dupin avaient imaginé l’événement à la hâte. En quelques semaines les services culturels de la ville avaient monté avec des associations tourangelles, une série d’interventions artistiques dans l’espace public. Après cette première édition pilote, la ville de Tours a décidé de reconduire l’événement. Et cette saison 2 des Inattendus fera la part belle aux ateliers de découvertes artistiques.

« Les Inattendus ce n’est pas un festival, je le rappelle »a indiqué Christophe Dupin qui préfère parler « d’été artistique » se disséminant dans toute la ville pour aller à la rencontre des publics et faisant la part belle à de multiples disciplines variées.

Concrètement cette année, il faut s’attendre à moins de déambulations ou propositions artistiques en centre-ville, les samedis par exemple, mais à plus d’événements divers, le tout toujours gratuitement.

Sur le volet ateliers artistiques citons par exemple le projet Inside Out Project avec l’Espace Passerelle et le centre social Pluriel(le)s qui proposera sur le modèle du photographe JR, aux habitants du Sanitas de se faire prendre en photo en prévision d’une exposition monumentale dans l’espace public début septembre. Il y aura également des ateliers d’écriture « Les Cris de l’Ecrit » au Jardin Meffre (Vendredi 9 juillet - de 15h à 18h ou encore les ateliers d’initiation et de découverte de la Compagnie La Meute Slam (Mercredis 23 et 30 juin - 15h-17h aux Granges Collières, aux Deux-Lions).

Le slam qui sera à l’honneur de ces Inattendus version 2021 puisque l’été artistique s’ouvre avec la Coupe de France de la Ligue de Slam ce samedi 19 juin (à partir de 14h). Elle mettra aux prises 12 équipes venues de toute la France. Un événement qui se tiendra en plein air aux Granges Collières avec une jauge de 500 places.

De l’autre côté de la ville, à Tours-Nord, citons la poursuite du travail du Capsul Collectif qui depuis 2016 propose des programmes à destination des habitants des quartiers populaires en partenariat avec le Centre social Gentiana et l'association Cultures du Cœur : Jazz sur la Loire, Jazz en herbe avec des concerts aux pieds des immeubles dans les quartiers de Tours-Nord ou encore ateliers de pratique instrumentale jeune public.

Ces Inattendus 2021 sont également pensés comme un soutien des événements déjà existants mais que la ville de Tours souhaite aider encore plus. C’est le cas du festival Les Méridiennes dont le premier spectacle sera entièrement gratuit Place Chateauneuf, du Plessis de La Riche avec sa programmation « En Attendant les Beaux Jours », de l’été du Théâtre Olympia ou encore de la parade des Ilots Electroniques Boom Boom Bloom pour le dernier week-end de juin…

Pour connaître toute la programmation d’ici fin juillet rendez-vous sur le site de la ville