Des cars électriques arrivent sur la ligne Tours-Amboise-Chenonceaux

Y compris le dimanche.

C’est une nouveauté qui promet des voyages silencieux et sans émission de gaz polluant sur les routes de Touraine : à partir de ce lundi 28 juin, des cars Rémi électriques vont circuler sur la ligne qui relie Tours à Montrichard via Amboise et Chenonceaux, une première en Indre-et-Loire (mais pas dans la région puisque des véhicules similaires ont déjà pris la route dans le Loiret).

Cette innovation est mise en place au moment où les grandes vacances débutent et où des touristes vont potentiellement embarquer sur cet axe : d’ailleurs, cette ligne C va désormais circuler le dimanche pour faciliter les visites. Chaque véhicule pourra emporter jusqu’à 5 vélos.

D’ailleurs, les cyclistes qui veulent aussi circuler en train peuvent le faire cet été en Centre-Val de Loire : un service « place vélo garantie » gratuit est créé ainsi qu’une aide à l’embarquement dans l’espace dédié pouvant accueillir jusqu’à 17 vélos par train sur l’axe Orléans-Nantes / Le Croisic. Pour bénéficier de ce service, distinct de l’achat du billet il faut aller sur www.loireavelo.fr. 5 rames Rémi spécialement aménagées vont circuler jusqu’au 12 septembre pouvant emporter jusqu’à 33 vélos.

Autre nouveauté : à partir du 11 juillet, la Région lance une expérimentation, en proposant l’accueil et l’embarquement de 25 vélos par train sur 2 aller-retours quotidiens de la ligne Tours/Bourges, l’axe du Cher à Vélo.

D’ailleurs, si vous voulez visiter certains sites ligériens sans voiture, des navettes à 3€ sont disponibles en correspondance avec les trains au départ de Blois pour rejoindre le Zoo de Beauval, Chambord ou Beauregard. Et même une navette gratuite de la gare d’Onzain au Château de Chaumont-sur-Loire pour voir son Festival des Jardins (il faut juste avoir pris un billet de train et le chauffeur vous laissera monter). Des cartes réduction à 15€ sont disponibles pour payer vos billets moins cher, ainsi que des petits prix à partir de 5€.

Dernière chose : le 1er et le 2 juillet on pourra faire un aller-retour en train pour 4€ pour se rendre près du passage du Tour de France (qui fera notamment le trajet Tours-Châteauroux via Amboise et Chenonceaux le 1er juillet).