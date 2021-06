Covid-19 en Touraine : l’épidémie au plus bas, le variant indien détecté et des vaccins sans rendez-vous à Tours

Les piqûres n’ont plus trop la cote.

Voici les dernières nouvelles de la situation sanitaire en Indre-et-Loire, et d’abord les chiffres de l’Agence Régionale de Santé :

194 cas détectés du 6 au 12 juin, soit moins de 30 par jour dans le département

Près de 12 000 tests ont été effectués, ça représente seulement 1,6% de résultats positifs

Le taux d’incidence est à 32 cas pour 100 000 habitants, au plus bas en 2021

Il est quasiment identique pour Tours Métropole

C’est néanmoins le plus élevé de la région derrière le Loiret

A l’hôpital, on compte 14 patients originaires d’Indre-et-Loire en réanimation (sans compter ceux transférés d’autres établissements) et 18 dans les services de médecine, là on est au plus bas depuis l’automne 2020.

Néanmoins, l’Agence Régionale de Santé a annoncé que deux cas de variant indien (ou Delta) ont été détectés par le CHU de Tours : 50 à 150 dans toute la France selon le ministère de la santé. Une mutation du virus qui inquiète en Angleterre ou la levée des dernières restrictions a été repoussée de 4 semaines pour éviter une éventuelle nouvelle flambée de l’épidémie.

C’est que dans le même temps la vaccination ne fait plus vraiment recette… On va franchir cette semaine le cap des 300 000 personnes ayant reçu au moins une dose en Touraine soit 50% de la population départementale mais dans le même temps la moitié des créneaux disponibles pour les premières injections sont disponibles. 10 000 doses sont à disposition cette semaine et elles ne trouveront pas toutes preneur. La préfecture tente donc d’attirer du monde comme elle peut dans ses centres en annonçant des piqûres sans rendez-vous au Vinci de Tours vendredi 18 juin de 19h à 21h30 avec 10 lignes disponibles.

Le centre de Loches ouvrira lui dans la journée du dimanche 4 juillet, quasiment une première pour un des grands centres tourangeaux même si le centre de Neuillé-Pont-Pierre accueille régulièrement du monde le soir et le week-end (et il va continuer).