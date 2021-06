Concerts assis, réservations… Le programme pour la Fête de la Musique à Tours

Elle aura lieu lundi 21 juin.

N’imaginez pas une Fête de la Musique comme vous la connaissez, avec des concerts à chaque coin de rue et une foule intense à l’affut de découvertes. Covid oblige, la manifestation qui donne annuellement le coup d’envoi de l’été doit respecter bon nombre de consignes sanitaires, perdant d’un seul coup toute sa spontanéité. D’ailleurs, beaucoup de villes renoncent à organiser un événement à cette occasion (Chinon, Amboise, Loches…).

Néanmoins, plusieurs communes vont réussir à proposer un moment musical le 21 juin, ou dans les jours environnants. Ce sera le cas pour Chambray-lès-Tours, Montlouis-sur-Loire ou Ballan-Miré. Et bien sûr à Tours…

L’an dernier, la mairie avait imaginé un événement en ligne avec des partages de vidéos. Cette année, elle propose de nouveau du live mais dans des zones bien précises, avec du public exclusivement assis et en nombre limité. Trois lieux ont été déterminés : un au centre (l’esplanade du Château de Tours), un au nord (Parc Colbert La Source) et un au sud (le jardin des Granges Collières aux Deux-Lions). Chacun aura sa spécificité : musique classique au nord, groupes lauréats des dispositifs d’émergence Coup d’Boost et Télescope au centre, Nouvelle Scène 37 au sud.

Les concerts auront lieu de 18h à 22h pour respecter le couvre-feu fixé à 23h jusqu’au 30 juin. Il est possible de réserver sa place jusqu’à 19h en allant sur www.tours.fr. On pourra aussi venir sans réservation dès 17h30 (et avec masque).

Le programme détaillé :

Jardin des Saules - Granges Collières

- 18h-18h45 : Les frères Dubz (musique des Balkans)

- 19h15-20h15 : Saan (pop)

- 20h45-21h45 : Scratchophone Orchestra (électro swing festif)

Esplanade du Château de Tours

- 18h-18h45 : Moonback stage (rock Fuzzion)

- 19h05-19h50 : Ineige (pop)

- 20h10-20h55 : Myosotis (pop)

- 21h15-22h : Orpheum Black (rock progressif)

Parc Colbert - La Source

- Prestations de pianistes amateurs ou confirmés / propositions musicales en continu de 18h à 21h30