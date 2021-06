A Tours, un stage de danse gratuit pour cet été

Proposé par le Centre Chorégraphique National.

Vous faites quoi du 12 au 16 juillet ? Si vous avez entre 15 et 25 ans voilà une proposition alléchante et assez inédite en son genre à Tours : un grand stage de danse en libre accès. On précise tout de suite que vous pouvez participer même si vous n’avez jamais pris de course de danse de votre vie.

Nom de code de l’opération : G-SIC pour Groupe Spécial d'Immergence Chorégraphique, un projet de danse inédit mené simultanément, et en partenariat, par le Centre Chorégraphique National de Tours basé dans le quartier Giraudeau et la Manufacture CDCN de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (Centre de Développement Chorégraphique National).

En fait, le CCNT convie les participantes et participants à s'immerger dans le travail chorégraphique de Philippe Ménard, assisté de Yohann Têté, interprète de Thomas Lebrun (l’homme qui dirige l’institution tourangelle).

Cette semaine de stage sera ponctuée de rencontres en visio-conférence avec le groupe de Bordeaux et de courtes interventions théoriques proposées par Raphaël Cottin (notateur de la danse et interprète de Thomas Lebrun) et Elisabeth Shwartz (danseuse, pédagogue, chercheuse en danse et intervenante pour le groupe Bordelais). Attention : le nombre de places est limité (il n’y en a que 10). Les séances auront lieu près de la Place de Strasbourg. Inscriptions par mail : [email protected]. Et si besoin de plus d’infos vous appelez le 02 47 36 46 07.