StorieTouraine, 14/06/21 – Qualité de l’air dégradée ; Carambolage sur l’axe Tours-Chinon ; Nouvelles polémiques sur les gens du voyage…

Et 3 hommes intoxiqués par des solvants.

La StorieTouraine est un condensé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

Alerte pollution…

Il va faire très chaud jusqu’à mercredi dans le département et ça va avoir un impact sur la qualité de l’air : selon l’association Lig’Air qui la mesure sur tout le Centre-Val de Loire, elle est dégradée sur l’ensemble du département et même mauvaise pour certaines communes du Chinonais, une zone qui s’étendra à tout le sud-ouest de l’agglo tourangelle ce mardi avant de gagner le nord-ouest du département mercredi.

Accident de la route…

Ce lundi matin vers 7h30, le conducteur d’une voiture a été blessé dans un accident impliquant également un camion et une camionnette. Ça s’est passé sur la D571 à Saint-Benoit-la-Forêt, c’est-à-dire sur l’axe reliant Chinon à Tours. A la base, la camionnette se serait arrêtée au bord de la route avant d’être heurtée par le poids-lourd, lui-même percuté par la voiture. Il a fallu couper la circulation une partie de la matinée le temps de dégager les véhicules.

Incendie…

Les pompiers sont intervenus dans l’après-midi pour un feu de dépendance à Hommes. Il a fallu confiner une école le temps de l’intervention. Mais pas de blessés recensés selon les secours.

Intoxication…

Dimanche matin, trois hommes ont dû être hospitalisés après des travaux menés dans une cuve pour en refaire l’étanchéité. Les victimes qui s’activaient sur la commune de Noyant-de-Touraine ont été intoxiquées par du solvant. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour les délivrer, les placer sous oxygène puis les évacuer au CHU Trousseau.

Gens du voyage…

La tension autour des installations de caravanes sur des lieux non prévus à cet effet ne retombe pas en Touraine. Cette fois c’est le maire de Cravant-les-Côteaux qui a évoqué l’idée d’une démission après l’intrusion de 70 véhicules sur sa commune ce week-end. On en a compté 200 à Pont-de-Ruan, sur le stade municipal. Les occupants annonçant rester là une semaine le temps d’un rassemblement évangélique, avec la volonté de payer l’eau et l’électricité mais aussi de laisser le lieu propre en repartant.

Rappel…

Les inscriptions pour les transports scolaires Rémi sont ouvertes si votre enfant a besoin de prendre le car ou le train pour aller en cours à la rentrée. C’est gratuit hormis les frais de dossier mais il faut le faire avant le 15 juillet.