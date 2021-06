Trois écoles associées pour un défilé de mode : on vous emmène en coulisses

Les élèves ont travaillé six mois pour présenter leur travail de fin d’année.

Tous les ans, les étudiants du DNMADe Mode du lycée Choiseul de Tours terminent l’année scolaire par un défilé avec les tenues créées au cours de leur scoralité. Cette année, entourés par leurs professeurs, ils ont tenu à y associer d'autres écoles : les sections DNMADe Espace Communication Evénementiel en charge de la scénographie et DNMADe Graphisme pour la communication du Lycée Sainte Marguerite et l'école du Cercle Digital pour la partie tournage et diffusion.

Avec la pandémie, sacré défi de réunir l’énergie et la créativité des participants. Via des réunions en présentiel et aussi à distance, il a fallu réunir les idées des uns et des autres, les valider, réaliser les costumes (une soixantaine), le décor, la mise en scène et enfin le tournage du défilé.

Car, en temps de Covid, il n’était pas envisageable de défiler en public. La Compagnie Off accompagnant les élèves pour la scénographie, le lieu était tout trouvé : le Point Haut de Saint-Pierre-des-Corps, camp de base des artistes. De même, l’association Active qui aide à l’insertion par le vêtement à travers ses boutiques, a participé en donnant certaines pièces qui ont servi de base aux créations.

Le grand jour c'était ce dimanche avec le tournage du défilé, bâti autour de différents thèmes : jeans, bois, upcycling, corps en jeu, toxicité et respiration. Même si l’upcycling - la réutilisation - est un élément important des tenues et décors, l’enjeu pour l’ensemble des participants est de faire savoir tout spécialement cette année que leurs créations expriment le renouveau, la célébration de la vie. Avec ce défilé, ils ont dépassé les contraintes imposées par la crise sanitaire.

Après des mois de préparation, l’excitation et un peu de stress aussi avaient envahi les élèves qui présentaient eux-mêmes leurs tenues avec quelques proches. Un peu déçus, certes, de ne pas pouvoir faire venir de spectateurs mais l’important était d’être arrivés au bout de cette aventure. Le résultat de leurs efforts sera diffusé sur YouTube et Instagram dès vendredi 18 juin à 20h.



Claire Vinson