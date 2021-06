En Touraine, la peur du manque de bénévoles pour les élections

Elles sont prévues dimanche 20 et 27 juin.

A part pour les législatives, le mois de juin est habituellement exempté de scrutins. Le vote en France, c’est plutôt en mars-avril, éventuellement en mai. La crise sanitaire en a décidé autrement, entraînant le décalage de 3 mois des élections départementales et régionales. Initialement prévues en mars, elles ont été repositionnées les 20 et 27 juin. Comme pour le second tour des élections municipales de 2020.

En attendant les résultats mais aussi de savoir combien de citoyennes et de citoyens penseront à glisser leur bulletin dans l’urne, il faut réussir à ouvrir correctement les bureaux. Et là, c’est un vrai casse-tête. Entre la crise sanitaire qui refroidit certaines motivations et l’été qui pointe le bout de son nez encourageant les sorties plutôt qu’un dimanche à l’intérieur, de nombreuses communes manquent de bras. Le pire, c’est que la réunion des deux votes oblige à trouver deux fois plus de monde. Car on ne peut pas mélanger les équipes : les personnes présentes pour les régionales ne s’occupent que de ça, idem pour des départementales.

L’enjeu est de taille car un manque d’assesseurs en bureau de vote peut entraîner l’impossibilité d’organiser le scrutin normalement. La loi autorise les communes à réquisitionner les premières personnes venant glisser leur bulletin dans l’urne mais personne n’a envie de contraindre des électrices ou électeurs à tenir ce rôle.

Alors les municipalités tentent le tout pour le tout en lançant des appels aux bonnes volontés. Que ce soit en milieu rural ou urbain. Ainsi, le village de Villeperdue a besoin de personnes pour rester 2h30 face aux urnes le dimanche 20 juin en début d’après-midi puis sur 4 créneaux le 27 juin, dont celui du dépouillement à partir de 18h. Il faut avoir plus de 18 ans, être inscrit sur les listes électorales. Le masque est obligatoire et fourni par la commune mais pas la vaccination (elle est simplement recommandée). Pour postuler vous pouvez appeler le 02 47 26 08 07 ou écrire à [email protected].

La ville de Tours lance le même type d’appel et elle a besoin de 70 volontaires ! Des formations leur seront dispensées ce lundi et ce mardi dès 18h pour être à l’aise le jour J. Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.