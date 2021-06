ReplayTouraine #62 – Déconfinement, nouvelle députée, Pont Wilson… 4 infos qui ont marqué la semaine en Indre-et-Loire

Mais aussi un projet de fan zone pour l’Euro.

Si vous n’avez pas tout suivi de l’actu ces derniers jours, le week-end c’est l’occasion de vous rattraper avec un résumé des nouvelles les plus importantes dans le ReplayTouraine. Voici l’édition du 12 juin…

---------------

1 – La poursuite du déconfinement

Ce mercredi 9 juin marquait une nouvelle étape de l’allègement des mesures sanitaires, alors qu’en ce moment seuls 2,1% de tests Covid donnent un résultat positif en Indre-et-Loire (le chiffre le plus faible de la région avec le Loir-et-Cher). Les bars et restaurants peuvent désormais accueillir du monde en salle, avec une jauge à 50%. Les cinémas ou théâtre sont autorisés à remplir 65% des fauteuils. Les piscines peuvent reprendre leurs activités grand public et ne s’en sont pas privé à Joué, Saint-Avertin ou Amboise. En ville à Tours, on a vu beaucoup de monde pour les premiers services dans une ambiance moins chaotique qu’au déconfinement du 19 mai pour la réouverture des terrasses.

A noter : le festival Yzeures’N’Rock a annoncé qu’il proposerait des concerts debout du 6 au 8 août dans son site du Sud-Touraine. L’accès se fera via pass sanitaire, il n’y aura pas de camping sur place mais dans les environs.

2 – Nouvelle députée

Encartée au parti centriste UDI, Sophie Métadier a été élue députée de la 3e circonscription d’Indre-et-Loire dimanche 6 juin, avec 63% des voix sur ce territoire allant du sud-est de l’agglo de Tours (Saint-Pierre-des-Corps, Chambray, Saint-Avertin) au Lochois et au sud du département. Un score terni par une abstention gigantesque, dépassant 81% (comme au 1er tour). La nouvelle élue n’aura qu’un an de mandat avant de remettre son poste en jeu puisqu’elle remplace Sophie Auconie, autre membre de l’UDI démissionnaire pour raisons de santé (et qui raconte ces jours-ci ses mémoires dans un livre). Sophie Métadier a fait ses premiers pas à l’Assemblée Mardi. Parmi ses premiers actes : une abstention lors du vote de la loi bioéthique.

3 – L’ouverture du Pont Wilson prolongée

Depuis le 25 mai, la fermeture du Pont Napoléon dans le sens Nord-Sud pour travaux entraîne la réouverture du Pont Wilson pour les voitures et les bus. Cela devait s’arrêter le 5 juillet mais la fermeture totale du Pont Napoléon jusqu’à fin août pousse la mairie à maintenir la voie de circulation sur son plus vieux pont dans le but d’éviter les bouchons ou les trop longs détours. Elle garde tout de même dans l’idée de le rendre totalement dédié aux déplacements doux (tram, vélo, piétons) à la rentrée, et possiblement de façon pérenne.

4 – Projet de fan zone à Tours

On se souvient des 18 000 personnes massées à la Gloriette pour la finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie… Un match et une victoire vécus sous le soleil et un écran géant. Et si on recommençait pour l’Euro de foot qui vient de se lancer ? La mairie de Tours y réfléchit avec la préfecture, mais pas avant les demi-finales du tournoi dans les premiers jours de juillet (de préférence avec une qualification de la France dans le dernier carré). L’emplacement de la Gloriette est évoqué mais pas forcément confirmé, ni le protocole sanitaire.

BONUS – Rencontre de personnes trans en Touraine

Transidentités, non binarité, personnes transgenres… vous avez parfois entendu parler de ces termes sans pour autant savoir à quoi et à qui ils font référence. Pourtant, de plus en plus de Tourangelles et Tourangeaux se retrouvent derrière ces étiquettes qui ont toutes en commun de poser la question des identités de genre. Reportage sur le quotidien des personnes transgenres en Indre-et-Loire à lire sur 37 degrés et dans notre magazine papier actuellement disponible dans tout le département.