StorieTouraine, 12/06/21 – Décès d’un résident d’EHPAD à Semblançay ; Manif contre l’extrême droite à Tours ; Casting pour un jeu de France 2…

Et des contrôles anti-drogue à Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

------------------

Accident à l’EHPAD…

Jeudi en fin de journée, un homme résidant est mort dans son EHPAD de Semblançay. Âgé de 61 ans, hémiplégique, il est sorti pour fumer une cigarette mais a fait tomber son briquet. Il est tombé lorsqu’il a voulu le ramasser mais surtout la flamme a atteint ses vêtements. La victime n’a pas pu être sauvée. Une autopsie a été réclamée par le parquet de Tours, dans le cadre de l’enquête.

Contrôles antidrogues…

Les gendarmes d’Amboise ont envoyé d’importants effectifs – dont un chien – ce vendredi midi aux abords de la Cité Scolaire de la commune, dans le but de rechercher de la drogue. Et ils en ont trouvée : 6 personnes ont été surprises avec du cannabis, dont 3 mineurs. Cela a donné lieu à des amendes de 200€ pour les majeurs et des convocations à la gendarmerie pour les plus jeunes. Une autre descente est déjà prévue pour éviter le retour d’un point de deal récemment démantelé.

Manifestation…

Un samedi après-midi sans manifestation c’est rare en centre-ville de Tours. Pour ce week-end, c’est un rappel au rassemblement pour les libertés et contre les idées d’extrême droite qui est lancé avec un départ à 16h Place Jean Jaurès. « On sait que le Rassemblement National se saisit de la misère sociale pour tenter de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, en ne répondant pas aux besoins sociaux, économiques, environnementaux, et en poursuivant la casse des services publics, socle des solidarités, le gouvernement favorise la montée la montée des idées d'extrême droite et d'une société inhumaine, antidémocratique, raciste » s’alarme un tract d’appel à rejoindre l’événement organisé par la CGT, FSU ou Convergences Services Publics. Précisons que des manifestations similaires auront lieu partout en France.

Cinéma…

L’agence Ciclic qui soutient des projets de films, séries ou films d’animations en Centre-Val de Loire s’est réjouie ce vendredi d’un « record de sélections » d’œuvres financées par la région dans les festivals de Cannes et Annecy. Pas moins de 6 nominations pour l’événement savoyard et tout autant sur la Croisette.

Appel à candidatures…

La chaîne France 2 va bientôt lancer un nouveau jeu de culture général baptisé Y’a pas d’erreur… et elle aimerait bien du monde de Touraine pour y participer (premiers tournages en août). Particularité : l’émission se joue en duo. Si ça vous intéresse envoyez votre nom, prénom et téléphone par mail à [email protected].