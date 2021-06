[Vidéo du jour] Une Tourangelle dans un clip sur le cancer du poumon

Pour dédramatiser la maladie.

Chaque année, le 31 mai marque la Journée Mondiale de Lutte contre le Tabac. C’est la période choisie par Patients en Réseau pour publier un clip réalisé par des personnes atteintes d’un cancer du poumon, maladie fréquemment développée par des fumeuses et fumeurs (même si ce n’est pas exclusif).

La vidéo rassemble un groupe de 14 patients et leurs proches, des professionnels de santé, de l’Education et du milieu artistique. Une chanson baptisée « Pour un souffle de vie » « afin de dédramatiser l’image de ce cancer et célébrer avec humour la joie de vivre. » Parmi les participants : Marie Maquin, suivie par le service pneumologie du CHU de Tours.

« Le sujet ne semble pas joyeux à priori mais nous avons tous une énergie débordante. Nous voulons montrer à tous que l'on peut vivre avec cette maladie et que les patients sont vivants, bien vivants ! » dit-elle.

L’initiative a débuté en novembre 2020, via un certain Gérard, musicien et chanteur qui a récemment découvert sa maladie. Les paroles ont été écrites par une femme du réseau diagnostiquée en 2014 : Carole. « Tous les patients souhaitent par ce clip remercier leurs proches pour leur soutien au quotidien, mais aussi tous les soignants et les chercheurs qui contribuent à la meilleure prise en charge de la maladie » souligne le texte accompagnant la publication.

Découvrez la vidéo ci-dessous :