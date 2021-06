300 emplois à saisir en 3h : job dating lundi 14 juin à Tours

Il est organisé au Vinci.

Bars et restaurants ont rouvert leurs terrasses le 19 mai et leurs salles le 9 juin. Le problème c’est qu’il y a plein d’établissements qui galèrent à trouver de la main d’œuvre, que ce soit en cuisine ou en salle. Sur les réseaux sociaux ou à Pôle Emploi, les offres se multiplient et ne trouvent pas forcément preneur. Les professionnels s’y attendaient, une partie des habitués du secteur ayant entamé une réorientation parce qu’ils ne veulent plus forcément travailler avec des coupures, le soir ou le week-end.

Ainsi, au moins 300 postes sont disponibles en ce moment rien que dans les 22 communes de l’agglo de Tours. Et pour tenter trouver candidates et candidats, un job dating se prépare dans l’après-midi du lundi 14 juin…

Près de 40 entreprises participent à l’événement, organisé en partenariat avec Tours Métropole, le syndicat UMIH37, Tours Evénements, la CCI Touraine ou encore Réso Touraine. Les candidats intéressés sont invités à se présenter au Palais des Congrès munis d’un CV. Et si vous avez des offres à faire passer, transmettez coordonnées (nom de votre établissement, commune et numéro de téléphone portable) ainsi que le nombre et la nature des postes à pourvoir à [email protected] ou 06 08 41 58 77). Les annonces seront également mises en ligne sur le site https://emploi.tours-metropole.fr.