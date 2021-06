Serge Gainsbourg, Fête du Livre, expos… Les 11 meilleurs événements du week-end en Indre-et-Loire

Et aussi un festival inclusif à la guinguette de Tours.

Chaque vendredi, Info Tours vous propose une sélection des manifestations qui nous tapent dans l’œil pour le week-end à venir. Voici notre programme jusqu’au 13 juin.

Fête du Livre…

C’est un événement phare du centre de Tours dont on célèbre la 25e édition : la Fête du Livre de la Rue Colbert à Tours, avec plusieurs dizaines d’exposants (écrivains ou bouquinistes). Il n’y aura pas que des livres mais aussi des CD, DVD, revues, cartes postales, BD… Début de la manifestation à 9h.

Marché nocturne…

Ce vendredi dès 16h on file sur le parking du centre commercial de la Vallée Violette de Joué-lès-Tours pour un rassemblement de commerçants et artisans jusqu’à 21h. Également concert et exposition de voitures anciennes.

Fête de quartier…

Au même moment (ou presque, à partir de 16h30), début de la fête annuelle du quartier des Bords de Loire à Tours. Jusqu’à 21h30. Sur plusieurs lieux : square Boucicaut, cour du P3L et cour de l'Ecole George Sand. Au programme : chansons & groupe acoustique, danse K-Pop animée par BimilNation et le Bocal Courteline, danse Chantraine avec le P3L, spectacle « Le jubilé » d’Anton Tchekhov en coopération avec le Charivari Théâtre, exposition organisée par "Femmes Habitantes", créations plastiques autour du développement durable réalisées par les élèves de l'Ecole George Sand, exposition Photos "Danse avec Emmanuelle & Amandine" du groupe "Les P'tits Loups" de l'hôpital de jour de Bretonneau/ CCNT, atelier sténopés avec l'Atelier Super 8, jeux géants animés par le Bocal et "Jardin des revendications" autour du jardin partagé animé par Courteline, Accueil Preuilly.

Bonne action…

A partir de ce vendredi, l’ex-imprimerie Mame de Tours se transforme en vaste lieu de collecte de sang (également samedi et lundi). Choisissez votre créneau et réservez via ce lien.

Rendez-vous des arts…

Dès ce vendredi, et jusqu’à dimanche, Fondettes relance la manifestation annuelle dédiée aux artistes de la commune, et ce sur le site de la halle de la Morandière. Peintures, sculptures, céramiques, collages ou encore photographies, de nombreuses œuvres seront à découvrir en présence d’une vingtaine d’artistes. A l’issue du salon, comme à chaque édition, le prix Michel Carillo sera décerné. Et dimanche, c'est la braderie Tout au long de la journée, des artistes, professionnels ou amateurs, proposent leurs œuvres à des prix attractifs. L’occasion de découvrir des pièces uniques : esquisses, dessins préparatoires, sérigraphies, gravures, peintures, sculptures ou photographies.

Expo éphémère…

Francine Gentiletti et Lyd Violleau exposent pendant trois jours à l'Etoile Bleue de Tours. Des peintures et sculptures à découvrir dès ce vendredi au 19 Rue du Champ de Mars, et en accès libre.

Spectacle…

Le festival Avanti la Musica d’Amboise organise son grand concert d’ouverture samedi à 19h30 au château. Pitch : le 14 août 1588, le musicien sévillan Francisco Guerrero s’embarque à Venise pour les Terres Saintes. L’aventure l’entraîne vers une mer infestée de pirates et des contrées peuplées de brigands. S’appuyant sur le récit de ce compositeur considéré par ses contemporains comme « le meilleur en son temps dans l’Art de la musique », Le Banquet du Roy invite par à un concert théâtralisé à suivre son itinéraire à travers la Méditerranée. Ainsi, musiques d’Orient et d’Occident dialoguent pour un fabuleux voyage dans le temps et l’espace.

Places entre 5 et 10€ à réserver via ce lien :

Passion Gainsbourg…

Ce vendredi à 20h30, la salle Oésia de Notre-Dame-d’Oé accueille le collectif Les Artistes Associés pour le spectacle Gainsbourg confidentiel, revue de la vie de Serge Gainsbourg, entre théâtre et concert. Il s’agit surtout d’évoquer l’époque des années 60 et des yéyés, avant celle où on l’appelait Gainsbarre. Places entre 10 et 16€.

Concert…

Des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse. Le Scratchophone Orchestra est à la guinguette L’Arrose Loire de La Riche samedi dès 19h30.

Festival…

L’association Autrement Dit qui organise des événements autour du handicap (elle a notamment fait venir Tryo en festival) investit la guinguette de Tours ce samedi dès 11h et jusqu’au couvre-feu avec une journée dite Handi Festive. Au programme : des lectures, Chacha l’étoile music en déambulation, une conférence sur l’accessibilité de la culture à 16h des projections de courts métrages à 17h15 et 20h15, un concert du groupe Kalune dans la soirée (interprété en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes)… Le détail par ici.

Festival (bis)…

Autre lieu de la ville de Tours avec un festival éphémère : la Place Velpeau qui accueille le Festival des Possibles. Le Bar Bidule (café des enfants de la Rue d’Entraigues) propose une journée avec les acteurs éco-responsables et solidaires de Touraine. Avec un espace de jeux et jouets comprenant des jeux en bois, des déguisements, des crayons, une valise à livre, des petites voitures et tout un tas d'autres surprises… à partir de 11h et jusqu’à 18h. On pourra même manger et boire.