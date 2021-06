StorieRégionales #8 – Le RN en tête dans un sondage ; Marine Le Pen à Villandry ; Le patron des Républicains en campagne en Touraine…

Et des meetings de fin de campagne.

Ça s’accélère. Il reste moins de dix jours avant le 1er tour des élections régionales (et aussi du scrutin départemental, puisqu’on vote en même temps pour renouveler deux assemblées). Info Tours vous raconte la campagne au fil des jours…

---------------

Sondage…

Un 2e sondage Ipsos a été commandé par France 3 et France Bleu cette semaine. Il donne toujours le Rassemblement National d’Aleksandar Nikolic en tête au 1er tour du 20 juin avec 28% des voix, plus devant Marc Fesneau (LREM, 19%) mais le président sortant PS François Bonneau (21%). Nicolas Forissier (Les Républicains) est 4e à 18%. Des chiffres proches, dans la marge d’erreur, qui laissent tout ouvert. Les autres sont plus loin derrière : 9% pour l’écologiste Charles Fournier, 3% pour la liste citoyenne de Jérémy Clément et 2% pour Lutte Ouvrière (Farida Megdoud). Au 2e tour, rien n’est certain selon les alliances ou non alliances… En cas de quadrangulaire RN-LR-PS-LREM, Aleksandar Nikolic et François Bonneau seraient au coude à coude à 30%. Dans une triangulaire PS-LREM-RN les trois listes sont à 33 ou 34%. L’écart est un poil plus net avec un scénario PS-LR-RN. François Bonneau l’emporterait à 35%, Nicolas Forissier serait à 33% et Aleksandar Nikolic à 32%.

Aleksandar Nikolic à Villandry par Pascal Montagne.

Passage de Marine Le Pen à Villandry…

Annoncé le week-end dernier, le déplacement tourangeau de la patronne du Rassemblement National s’est bien déroulé ce jeudi après-midi dans l’un des châteaux les plus visités du département, en compagnie de la tête de liste du parti pour tenter de prendre la présidence du Centre-Val de Loire (Aleksandar Nikolic, élu en Eure-et-Loir). Ce dernier a annoncé sa volonté de lutter contre les déserts médicaux en cassant le numerus clausus, il veut des unités d’intervention en établissement scolaire pour assurer la sécurité et a insisté sur son objectif de préserver le patrimoine. Interpellé sur son accueil du parti d’extrême droite, le propriétaire s’est borné à expliquer qu’il était ouvert à recevoir tous les partis ayant également invité le socialiste François Bonneau. Sa démarche a néanmoins créé un lourd malaise.

Rendez-vous de campagne…

Ce lundi 14 juin, le président des Républicains Christian Jacob viendra soutenir le candidat Nicolas Forissier en Indre-et-Loire. Il visitera une exploitation bio à Saint-Genouph avant une réunion publique à Saint-Cyr-sur-Loire (en plein air depuis la tribune du Stade Guy Drut). De son côté, Charles Fournier (alliance EELV, La France Insoumise, Génération.s…) organise un meeting à l’Hôtel de Ville de Tours mercredi 16 à 19h30 en présence notamment du maire de Grenoble Eric Piolle mais aussi du député Insoumis Eric Coquerel ou du maire de Tours Emmanuel Denis. Le socialiste François Bonneau présentera lui son programme au Parc de Ste Radegonde le lendemain (jeudi 17), à partir de 19h, sans tête d’affiche nationale.