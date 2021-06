Un secteur qui recrute en Touraine : les métiers de l’ascenseur

Job dating en approche.

On ne peut pas s’en passer dès qu’il y a plus de 3-4 étages à grimper, que l’on a des difficultés à gravir des escaliers ou que nos bras sont vraiment trop chargés… Les ascenseurs remplissent nos immeubles, nos gares, certains grands magasins, les bureaux… Des machines bien utiles mais qu’il faut entretenir régulièrement si on veut éviter les pannes durables, celles que tout le monde redoute (combien de fois on a entendu des histoires de personnes bloquées faute d’ascenseur réparé).

Et en ce moment des spécialistes de la technique ascensoriste on en a bien besoin… Ça tombe bien parce qu’il y a une formation pour ça à Tours, et même deux : elles sont basées au CFA de Tours-Nord, La Cité des Formations (dans le quartier des Douets). Un cursus historique, aux côtés des parcours pour l’automobile ou la restauration.

Pour la rentrée 2021, l’établissement annonce que des entreprises de toute la France sont à la recherche de main d’œuvre à former, donc à accompagner en alternance avant d’éventuelles embauches une fois le diplôme obtenu. Ce sont pas moins de 80 candidates et candidats qui peuvent rejoindre les classes avec la certitude de se voir proposer une offre dans une société du milieu de l’ascenseur, que ce soit pour préparer le titre professionnel de technicien ou technicienne de travaux ou la mention complémentaire technicien/technicienne ascensoriste.

Précisons que les débouchés peuvent aussi se faire sur les monte-escaliers ou les élévateurs.

Si vous voulez en savoir plus, un job dating est prévu vendredi 18 juin de 14h à 17h dans les locaux de la Cité des Formations (8 Allée Roger Lecotté). Pas besoin de s’inscrire à l’avance, il suffit de venir pour en apprendre plus sur ces métiers.