StorieTouraine, 09/06/21 – Bug de vaccination à Neuillé-Pont-Pierre ; Un restau de burgers à Porte de Loire ; Sarah Guyot aux Jeux Olympiques…

Et une distribution d’éthylotests en centre-ville de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

Bug de vaccination…

En raison d’un problème informatique, de nombreux créneaux de vaccination anti-Covid n’ont pas été ouverts à la réservation au centre de Neuillé-Pont-Pierre en Nord-Touraine. Si vous êtes à la recherche d’un rendez-vous, vous pouvez donc en obtenir un assez facilement là-bas en indiquant directement « Neuillé-Pont-Pierre » dans votre recherche su Doctolib. Il y a aussi régulièrement des créneaux disponibles à Tours, Loches ou Saint-Avertin. Plus de 260 000 personnes ont reçu au moins une dose en Indre-et-Loire, et 118 000 en ont eu deux soit 20% de la population.

Déconfinement…

Ce mercredi c’est le 1er jour avec décalage du couvre-feu à 23h + ouverture des bars et restaurants en intérieur (sans consommation debout et avec maximum 50% de la capacité). Malgré les contraintes qui subsistent, la sécurité routière craint des excès et donc des accidents en retour de soirée (on se souvient de l’énorme foule dans le Vieux-Tours le 19 mai). Du coup, elle va distribuer de très nombreux éthylotests dans les rues du centre-ville de Tours et sur les bords de Loire dès ce mercredi, pour inciter à souffler avant de prendre le volant. L’opération va être renouvelée jusqu’à samedi.

Des burgers Rue Nationale…

« Encore des burgers ?! » Oui, c’est aussi ce qu’on a pensé. Après l’annonce de l’ouverture des deux hôtels Hilton de Tours pour le 30 juin, on connait une des enseignes installées au rez-de-chaussée des bâtiments. Il s’agit de la chaîne B Chef, qui fait des burgers dits gourmets un peu dans la veine des Burgers de Papa ou de Big Fernand déjà présents dans la ville, à moins d’1km. Une marque qui assure faire une cuisine durable en souhaitant obtenir un bilan carbone neutre, supprimer les emballages à usage unique ou servir uniquement des steaks en provenance d’élevages dits « responsables ». Des restaurants sont déjà ouverts à Bastia ou en région parisienne.

Banque Alimentaire…

L’association organisait sa collecte de printemps ce week-end et selon un 1er bilan elle a recueilli au moins 48 tonnes d’aliments à redistribuer aux plus démunis, soit plus qu’en 2019 et proche du total 2020. Un très bon résultat, donc.

Canoë kayak…

C’est officiel : la Tourangelle Sarah Guyot, licenciée au CKCT, va participer à ses 3e Jeux Olympiques cet été à Tokyo. Malgré une 7e place aux derniers championnats d’Europe, la régularité de ses résultats met en confiance l’équipe de France qui la sélectionne pour le Japon. Elle sera engagée dans deux compétition : le 500m en duo et en quatuor. A suivre donc dans le courant de l’été…