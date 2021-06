Tours, Joué, Saint-Avertin... L'heure de la reprise dans les piscines

A partir de ce mercredi 9 juin.

Quand on pense déconfinement on évoque d'abord le décalage du couvre-feu à 23h ou la réouverture des salles intérieures de bars et restaurants. On pense également au changement de jauge dans les cinémas et salles de spectacles : désormais 65% de public contre 35% auparavant. N'oublions pas les piscines qui bénéficient aussi d'un allègement des contraintes dès à présent, en attendant la publication d'un protocole sanitaire plus précis pour l'été. Cela permet à plusieurs établissements tourangeaux de communiquer sur leurs offres de reprise ou un élargissement de leurs prestations.

Ainsi, le centre aquatique Bulle d'O de Joué-lès-Tours indique que l'intégralité des prestations sera disponible dès samedi 12 juin. Le site pourra accueillir 350 personnes en même temps et les abonnés pourront bénéficier d'une heure d'accès à l'espace bien-être en réservant à l'avance par téléphone au 02 47 40 28 80 ou via Internet (limitation à 10 personnes par créneau). Seules les pelouses extérieures resteront interdites ainsi que l'utilisation des frites, bouées et ballons. Le masque est obligatoire jusqu'à ce que vous soyez en tenue de bain et le bonnet est requis lorsque vous êtes dans l'eau. Les horaires d'ouverture sont disponibles ici.

A La Riche, c'est dès ce mercredi que les activités reprennent pour Carré d'O... là-aussi avec des adaptations : "Nous rouvrons avec le protocole sanitaire déjà en place en septembre dernier, pas de réservation nécessaire mais un nombres de places limitées pour l’aquagym (35) ou encore l’espace détente (15)" note par exemple la direction. L'espace détente sera ouvert et les jeux accessibles.

Après un début d'activité mesuré ces derniers jours, la piscine La Plage de Saint-Avertin reprend à plein régime en ce 9 juin et la ville précise :

"L’établissement sera accessible au public sans réservation, dans les horaires habituels d’ouverture, dans la limite du nombre de personnes autorisé par le protocole gouvernemental. Les séances d’aquabike et d’aquatraining pour les adultes ainsi que l’aquafamille reprennent à compter du 9 juin. Le port du masque est obligatoire depuis l’entrée de la piscine jusqu’au bassin. Le bonnet de bain est également indispensable pour se baigner. Les shorts, bermudas et sous-vêtements restent interdits."

Attention : pas d'accès le 12 juin en raison d'une compétition.

Finalement, le grand absent pour l'instant ça reste le Centre Aquatique du Lac de Tours, qui ne reprend son activité que le 30 juin. Il faut rappeler qu'il a aussi connu des déboires techniques en plus de l'interruption liée au coronavirus avec une inondation de son sous-sol. En revanche le groupe Récréa garde ouverte son autre piscine de l'agglo située à Luynes, Les Thermes. Elle rouvre ses créneaux baignade et bien-être pour la nouvelle étape du déconfinement, avec des horaires d'accès jusqu'à 20h30. La baignade libre en famille, pour les mineurs est de nouveau autorisée, ils seront exclusivement dans le bassin ludique (25 places de disponibles uniquement par créneau). Les réservations se font sur www.moncentreaquatique.com.