StorieTouraine, 08/06/21 – Projet de fan zone à Tours ; 4 000 postes à pourvoir dans le groupe Arche ; 130 caravanes installées à Esvres…

Et une affaire de corruption aux finances publiques d’Indre-et-Loire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

---------------

Foot…

Ce mardi soir la France affronte la Bulgarie et c’est son dernier match amical avant le début de l’Euro la semaine prochaine (première rencontre de poule face à l’Allemagne le 15 juin). Si les Bleus se hissent jusqu’en demi-finale, la ville de Tours pourrait propose le match dans une fan zone à la Gloriette, comme elle l’avait fait lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. Le projet est lancé, et pourrait même aboutir si les joueurs de Didier Deschamps ne vont pas jusqu’au dernier carré. Reste à obtenir l’accord de la préfecture en raison du contexte sanitaire, d’autres sites que celui des Deux-Lions seraient également à l’étude.

Opération de recrutement…

Le groupe tourangeau Arche qui regroupe les agences immobilières Citya, La Forêt et depuis peu Century 21 annonce un vaste plan de 4 000 recrutements. « Les profils de poste recherchés, très variés, couvrent tous les besoins des métiers de la transaction, la location, la gérance locative et le syndic : des négociateurs en achat/vente, des conseillers en location, des mandataires, à raison de 3 400 ; des gestionnaires syndic et gérance locative, à raison de 400 ; des comptables, à raison de 250 ; et des assistants, à raison de 350 » dit-il, expliquant aussi vouloir prendre 1 000 jeunes en alternance.

Installations de caravanes…

Encore une présence de gens du voyage qui fait parler en Indre-et-Loire, celles-ci se multipliant ces dernières semaines entraînant souvent la forte désapprobation de riverains et d’élus (au Parc Ste Radegonde à Tours mais aussi à Amboise). En ce moment, ce sont 130 caravanes qui stationnent sur la pelouse du stade Jean Gachassin d’Esvres : une installation illégale. Une convention d’occupation a tout de même été signée avec la ville et le départ du groupe se fera prochainement, selon la NR. Des clubs sportifs et scolaires ont dû annuler leurs activités.

Affaire aux finances publiques…

Les interpellations datent de mai mais viennent seulement d’être révélées par la NR : 5 personnes sont mises en examen dont deux agents qui travaillent aux services des impôts d’Indre-et-Loire. Un homme aurait notamment fourni des informations confidentielles à une société de recouvrement, peut-être en échange d’argent. La société se faisait ensuite rémunérer pour transmettre les informations auprès de banques ou organismes de prêts. Le suspect est notamment poursuivi pour corruption et son épouse pour recel (et conteste les faits). Deux personnes sont en détention provisoire.

Concert…

Bénabar annonce un concert au Vinci de Tours le 29 mars 2022. Les réservations sont ouvertes.