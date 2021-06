Dès le 9 juin, retour à la normale total pour Fil Bleu à Tours

C'est-à-dire jusqu'en fin de soirée.

Depuis de longs mois maintenant, le réseau bus-tram de Tours Métropole ne circule pas à 100%. En raison des mesures sanitaires qui freinent la vie nocturne, décision avait été prise de supprimer les derniers services de la journée, essentiellement utilisés pour les retours de spectacles, de sorties ciné, de soirées, ou de travail dans les bars et restaurants.

Ce mercredi 9 juin, le décalage du couvre-feu à 23h ainsi que la réouverture des bars et restaurants en intérieur ou enore la reprise des séances ciné de 21h changent la donne.

Ainsi, Fil Bleu annonce la reprise de son service de fin de soirée pour ce jour de nouvelle étape du déconfinement. Cela signifie que le dernier tram part de la gare de Tours vers minuit en direction de Joué-lès-Tours, et que la dernière rame pour Tours-Nord passe vers 0h45. Pour les bus, les lignes 2, 3, 4 et 5 circulent désormais à raison d'un passage par heure dès 22h et jusqu'aux environs de minuit en direction de Chambray, La Riche, Tours-Nord ou Saint-Pierre-des-Corps.

Les horaires détaillés sont affichés aux arrêts, intégrés dans l'appli mobile Fil Bleu ou disponibles sur le site www.filbleu.fr.