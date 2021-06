StorieTouraine, 07/06/21 – 2 mises en examen après le tir de Château-Renault ; Pas d’acheteur pour le tableau de Monet vendu à Montbazon…

Et le carton d’Avoine aux championnats de France de gymnastique.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

-------------------

Affaire du tir de Château-Renault…

Jeudi dernier, une ado de 17 ans a été légèrement blessée par un tir de plomb en plein centre-ville de Château-Renault, entraînant un bouclage de la zone pendant 6h avec mobilisation de 60 gendarmes dont le GIGN de Joué-lès-Tours. Les militaires voulaient vérifier qu’il n’y avait plus aucun risque pour la population. Dès le lendemain, on apprenait que deux jeunes de 19 et 23 ans avaient été identifiés comme impliqués dans ce tir. Contactés par les forces de l’ordre, ils se sont rendus et ont été mis en examen ce dimanche, puis laissés libres sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés à Tours le 9 septembre. Jusqu’ici leur casier judiciaire était vierge.

Procès Bygmalion…

C’est cette semaine que le maire de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand doit être entendu au procès de l’affaire Bygmalion à Paris. L’ancien trésorier de la campagne présidentielle 2012 pour Nicolas Sarkozy fait partie des 14 accusés dans ce procès de fausses factures et qui inclut le fort dépassement du plafond autorisé pour les dépenses de campagne. Le Tourangeau a toujours nié avoir été au courant des actes illégaux, affirmant qu’il se contentait de signer les chèques.

Se prémunir en cas de retard…

En ce début de semaine pour le CAP mais aussi les 16 et 17 juin, la SNCF renouvelle son dispositif spécial bac : les candidats aux examens pourront bénéficier d’un acheminement de substitution en cas de retard supérieur à 15minutes. Pour cela, en cas de doute sur l’heure d’arrivée exacte, ils seront invités à se rapprocher du chef de bord (à défaut envoyer un message sur le compte Twitter @Remitrain. Cela concerne par exemple des trains Tours-Amboise, Tours-Blois, Chinon-Tours, Saumur-Tours ou Loches-Tours.

Gymnastique…

Le club d’Avoine-Beaumont est le 1er du département d’Indre-et-Loire pour la gymnastique et il a brillé ce week-end pour les championnats de France en Vendée : 5 médailles d’or dont 4 chez les séniors (Kaylia Nemour aux barres notamment et 3 titres pour Carolann Héduit au saut, à la poutre et au sol), et la dernière pour Elena Colas en catégorie Avenirs 11 ans. Maïa Colono et Youna Marie ont récupéré l’argent et le bronze en catégorie Avenirs 10 ans.

Rugby…

Peu après avoir annoncé sa montée en Fédérale 2 la saison prochaine, l’US Tours Rugby dévoile deux nouvelles recrues pour son équipe : Brian Bernabé en provenance de Joué-lès-Tours, pour renforcer la première ligne. Et le retour de Paul de Lauzon qui était parti à Saragosse en Espagne pendant quelques temps. Tous deux ont 22 ans

Vente aux enchères…

Ce devait être la pièce phare de la grande vente annuelle de la maison Rouillac au Château d’Artigny de Montbazon : une toile de Claude Monet représentant Dieppe, et mise à prix un million d’€. Finalement elle reste propriété de son collectionneur japonais car personne n’en a voulu à ce tarif. Un homme a bien tenté d’enchérir avant de comprendre que le montant de départ n’était pas 100 000€ mais un million. C’est forcément une déception pour les commissaires-priseurs, potentiellement due à l’absence d’amateurs d’art étrangers souvent friands de ce type de lots historiques. Cela dit, cela ouvre peut-être la voie à une exposition du tableau jusqu’ici peu présenté au public. En attendant, peut-être, un nouvel essai de cession.