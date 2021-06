Yoga-canoë ou massage bébé : deux activités qui vont vous plaire cet été en Touraine

A pratiquer en bord de Loire.

Un moment de détente en famille, de symbiose entre parents et enfants : voilà ce que propose Doriane Marreau, prof de yoga et spécialiste des massages pour les bébés. Anciennement directrice de centre de loisirs, la Tourangelle s’est totalement reconvertie dans le bien-être depuis le mois de février 2021 (après une première phase en double activité). « L’accueil de loisirs ne me correspondait plus, j’avais envie de prendre un chemin différent » nous raconte-t-elle.

Voilà donc Doriane lancée dans les activités détente dès le plus jeune âge. Pour le yoga, comptez des séances de 45 minutes à 1h à partir de 5 ans :

« Je fais toujours en fonction d’une thématique, par exemple récemment les vacances à la mer avec une petite musique, des coquillages... Je travaille aussi autour de sentiments comme la peur ou de personnages de Disney. J’utilise des objets ou une petite chanson pour commencer la séance, on fait l’enchaînement de postures et on termine par de la relaxation. »

L’idée de ces ateliers c’est d’apprendre aux enfants à se détendre, et de renforcer les liens avec les parents via des postures à deux, par exemple. « C’est apprendre à faire confiance en l’autre lors des postures » précise Doriane qui propose des cycles de 4 séances pour travailler à fond certaines thématiques. Et, oui, les enfants sont bien concentrés : « Ils s’amusent ! On pense souvent que les plus hyperactifs n’aimeront pas le yoga mais comme il y a beaucoup d’interactions ils y prennent plaisir. Ils mettent du temps à se mettre dedans mais on voit que ça leur plait. C’est chouette ! »

Depuis peu, la jeune femme a monté des ateliers en plein air : canoë-yoga à Vouvray (le prochain le 19 juin) ou yoga-cheval à Azay-le-Rideau (26 juin) :

« Cela amène un autre contexte. A l’extérieur on prend l’air, on se concentre sur les bruits des oiseaux et les éléments naturels. On ressent le vent. La seule difficulté c’est que les plus petits peuvent être déconcentrés, regarder un peu partout au moindre bruit. A moi donc de créer l’endroit cocooning pour que ça se passe bien, de les regarder sans arrêt pour vérifier qu’ils sont toujours dedans. Si je les sens partir, je peux me rapprocher d’eux, faire une ou deux postures avec eux pour qu’ils reviennent dans l’enchaînement. »

Et même avant 5 ans on peut profiter de ces ateliers bien-être… Via les massages pour les tous petits. « J’ai monté un protocole de 4 séances pour apprendre aux parents à accueillir et recevoir bébé, leur faire comprendre que la communication non verbale c’est le plus important, même au-delà de la nourriture. En massant son bébé, on travaille sur le système digestif et respiratoire, on peut faire de la réflexologie plantaire… » Et ça peut aider face aux difficultés du quotidien :

« Je conseille de pratiquer le massage deux heures avant les pleurs du soir pour libérer les tensions, et petit à petit les pleurs disparaissent. Cela permet également d’apaiser les maux de ventre des premiers mois, de calmer l’asthme et les bronchites, de se retrouver dans un tête à tête de détente. Un massage tous les jours fait vite ressortir les bienfaits. »

Vous repérerez vite si bébé apprécie via ses gazouillis ou ses sourires. A tester tout l’été à Tours-sur-Plage : les mardis et vendredis et yoga enfants le dernier mercredi de juin, juillet et août (9h-12h).

Plus d'infos sur la page Facebook Léger comme une plume.