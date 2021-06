A vos CV : on recrute des nounous, des cuistots ou en vente

Des offres à pourvoir tout de suite ou plus tard.

Régulièrement, Info Tours se mobilise pour l’emploi et recense quelques opportunités d’embauches dans le département. Au total, en 2021, Pôle Emploi a recensé plus de 20 000 besoins en personnel sur le territoire, avec forcément des secteurs qui recrutent plus que d’autres comme les postes saisonniers (agriculture, animation, hôtellerie-restauration) ou des métiers en permanence en tension comme les services à la personne. Par ailleurs, il y a quelques jours, les agences d’intérim Manpower de Tours indiquaient qu’il y avait pas moins de 350 missions disponibles dans le BTP, la banque, l’assurance ou encore la comptabilité.

Parmi les autres offres en cours, notez que l’entreprise de garde Les Enfants d’Abord recherche 40 nounous sur Tours et dans l’agglo. Les besoins : fin d’après-midis et mercredis matin pour 15h/semaine. Des missions complémentaires sont proposées sur Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-lès-Tours, La Riche, Notre-Dame-d'Oé, etc. Vos missions : récupérer les enfants à l'école, préparer le goûter et assurer l'aide aux devoirs, proposer des activités ludiques, superviser la toilette et la prise du repas. Il faut le permis et un véhicule. Comptez à partir de 11,27€ à 12,46€/heure (CP inclus). Remboursement des km professionnels (0,50€/km). Formation Gestes d'Urgences Pédiatriques. Infos sur www.enfants-dabord.fr.

Et quelques autres offres :