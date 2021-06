StorieTravaux, 06/06/21 – Perturbations à Tours, sur l’A10 et l’A85

Et quelques rappels des grands chantiers du moment.

Chaque semaine, Info Tours vous aide à circuler avec une liste des nouveaux chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend pendant la semaine du 7 juin.

Rappels :

La route sous le pont SNCF Champ Joli est toujours fermé Rue Edouard Vaillant, au sud de la Rotonde. Réouverture annoncée fin août. La Rue Léon Boyer est coupée également au bout du Boulevard Béranger vers le Boulevard Preuilly. Et le Pont Napoléon fermé dans le sens Nord-Sud, obligeant à passer par le Pont Wilson exceptionnellement rouvert, le périphérique ou le Pont Mirabeau. Les bus sont déviés en conséquence.

A10 :

Jusqu’au au vendredi 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Du lundi 7 juin à 18h au mardi 8 juin à 7h : fermeture de l'aire de services " Sainte-Maure-de-Touraine" située entre la Barrière de péage Sorigny et l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°24), en provenance de Paris.

Du mardi 8 juin à 18h au mercredi 9 juin à 7h : fermeture de l'aire de services " La Fontaine de Colette" située entre l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et la Barrière de péage Sorigny, en provenance de Bordeaux.

A85 :

Du lundi 17 mai à 8h au vendredi 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

Dimanche 13 il y a le prix cycliste de l’ASPO Tours. La circulation sera interdite de 8h à 19h au sud de la Place de Strasbourg, de 11h à 21h sur une partie de la Rue du Général Renault, de 13h à 18h30 sur une partie du Bd Royer, Rue Desaix, Rue Hoche et dans les tronçons de rues des alentours. Le même jour, interdiction de circuler Rue Colbet de 0h à 21h en raison de la Fête du Livre, sauf dans la partie entre la Rue Nationale et la Rue Voltaire. La veille, le stationnement sera interdit Place Velpeau pour l’événement Velpeau en Transition mais aussi Rue Camille Desmoulins.

Sinon, attention : en raison d’une cérémonie, le parking des Bords de Loire sera interdit mardi 8 juin du Pont de Fil au Pont Wilson, entre 9h45 et 11h30. Et stationnement interdit du 7 au 13 juin Place Choiseul, le temps d’installer une exposition (côté nord-est).

Ce lundi, début de deux semaines de travaux Rue Noël Bizien. La rue va être refaite. La circulation sera totalement interdite le 11 juin. Un chantier est aussi prévue cette semaine Place du Grand Marché, sans perturber la circulation.