Art de rue, musique, théâtre : on sait à quoi va ressembler notre été en Touraine

Même si tout n’est pas encore bouclé.

Avec le déconfinement progressif, les organisateurs d’événements culturels d’Indre-et-Loire sont de nouveau dans l’action. Et nous annoncent de belles choses pour les semaines qui viennent… Forcément, il faudra porter le masque, parfois présenter un pass sanitaire à l’entrée voire accepter des jauges réduites mais les promesses sont intéressantes. On va vous proposer un petit aperçu non exhaustif des semaines à venir… Qui se feront néanmoins sans Avoine Zone Groove, ni l’American Tours Festival, ni le feu d’artifice du 14 juillet de Tours.

-------------------

Itinéraires Bis à La Riche – 18 et 19 juin

Le festival d’art de rue de la commune de l’ouest tourangeau va nous en mettre plein la vue deux soirées de suite, le vendredi et le samedi. Par exemple la Cie Bivouac présentera A corps perdus à 19h le premier jour, mélange de différentes disciplines telles que le mât chinois, la danse, l’acrobatie, le trampoline, le jeu et la musique. Les interprètes évoluent avec une structure de 11 m et un trampoline à 6 m, dans un univers sonore, où les corps en mouvement défient la gravité.

On pourra également voir le rockeur tourangeau Jekyll Wood, un parcours artistique dès 14h le samedi et une grande déambulation pleine de bulles de savon le dimanche. Le programme complet sur le site de la commune.

La Fête de la Musique – 21 juin

On n’a pas encore tout le détail du programme mais on sait que Tours proposera des concerts dans trois zones de la ville, au centre, au Nord et au sud. Sans nécessité de pass sanitaire, et gratuitement. D’autres communes comme Ballan-Miré vont également organiser des événements. Renseignez-vous auprès de vos mairies.

Confluence Bio à Chinon – 27 juin

Confluence Bio rassemble une quarantaine de vignerons et de producteurs bio et biodynamiques du Val de Loire sur les quais de Chinon Organisé par le GABBTO (Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine), Confluence Bio affirme sa préférence pour les vins et produits régionaux qui ont banni les produits chimiques de synthèse et qui valorisent les terroirs avec des pratiques culturales préservant la fertilité des sols et la biodiversité, tous riches de goûts et de diversité. Entrée gratuite, verre de dégustation à 5€.

Midi-Minuit par Terres du Son à Monts – 9 au 14 juillet

Terres du Son revient avec une version spéciale Covid n’autorisant pas plus de 5 000 personnes par jour sur son site traditionnel du Domaine de Candé à Monts. Il y aura tout de même une très belle affiche incluant IAM, Sébastien Tellier, Pomme, Feu! Chatterton ou Suzanne. Des pass 1, 2, 3 ou 5 jours sont disponibles et semblent s’arracher rapidement : les organisateurs espèrent bien afficher complet à chaque fois. En revanche les concerts se feront en gradins assis, avec deux scènes jouant en alternance (et des écrans géants pour bien voir). Plus d’infos sur www.terresduson.com.

Jour de Cher autour de Bléré – 17 juillet

Pas encore de programme précis mais c’est sûr : le festival fluvial de la communauté de communes de Bléré ensoleillera ce samedi de juillet avec des spectacles, des animations autour de la rivière… Suivez sa page Facebook pour en savoir plus.

Villan’Zik – 17 juillet

Un peu plus à l’ouest, toujours au bord du Cher, le festival musical de Villandry revient lui aussi après l’interruption de 2020. Ce sera la 9e édition avec un village d’animations pour les enfants mais aussi des associations comme le Planning Familial. Cette année encore, les concerts alterneront sur deux scènes, pour permettre la promotion des artistes locaux et régionaux. Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée. A partir de 18h30, se succèderont :

- Bazlab

- Mirq

- Archimède

- The Sidewalk Bandits

- Stache

- Lucien Chéenne

- Damussel

L’Eté des Années Joué – 8 au 18 juillet

Contraintes d’annuler l’emblématique Festival des Années Joué, les équipes de la Ville de Joué-lès-Tours ont imaginé un événement itinérant estival pour diffuser les arts de la rue sur l’ensemble de la commune, et non pas seulement à la Rabière où le festival a lieu habituellement début juin. Réparties dans 15 lieux différents de la ville, 20 compagnies proposeront un ensemble de spectacles, concerts et représentations, au plus près des Jocondiens. Un aperçu de la programmation a été dévoilé avec le Cirque Rouages ou Générik Vapeur. On en saura plus très bientôt…

L’été du T° à Tours – 26 juin au 29 juillet

Pour fêter des retrouvailles tellement attendues avec le public, le Centre dramatique national de Tours propose une programmation estivale exceptionnelle de théâtre, cirque et musique avec une trentaine de rendez-vous sur plusieurs scènes différentes. Dix spectacles au théâtre Olympia et en plein air, dans 9 lieux de Tours et de la Métropole tourangelle, et deux rendez-vous sur le parvis du T°, ainsi que des ateliers ouverts à celles et ceux qui le souhaitent. Le tarif aussi est exceptionnel : les ateliers et certains spectacles seront gratuits, ou au tarif unique de 5 €, et gratuits pour les moins de 15 ans. La programmation est par ici.