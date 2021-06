ReplayTouraine #61 – Vente du Magasin Général, Foire de Tours, agriculteurs nus… Les 5 infos de la semaine

Et des nouvelles des hôtels de Porte de Loire.

Pendant le week-end, on relâche un peu la pression. C’est l’occasion de revenir tranquillement sur les infos importantes de la semaine en Indre-et-Loire grâce au ReplayTouraine. Voici l’édition de ce 5 juin…

---------------

1 – Vente du Magasin Général

C’est autant une affaire financière que politique. Cette semaine, le maire de Saint-Pierre-des-Corps a annoncé la vente du Magasin Général de Saint-Pierre-des-Corps pour 3 millions d’€. Nouveau propriétaire attendu : le géant du BTP et des autoroutes Vinci qui va complètement rénover cet ancien site SNCF de 28 000m² pour le céder ensuite à une entreprise du milieu des biotechnologies médicales souhaitant en faire son siège social. Selon Emmanuel François, les travaux pourraient débuter en 2023 pour une ouverture en fin d’année suivante avec à la clé la promesse d’un millier d’emploi soit 10% des personnes qui travaillent dans la commune aujourd’hui, le tout sans investissement d’argent public.

Une cafétéria et un espace culturel sont annoncés pour que le lieu reste ouvert à la population. Insuffisant pour l’opposition et le collectif Le Réveil du Magasin Général qui présentait un projet alternatif autour de la culture, du sport, de l’économie ou du tourisme. Il espère encore faire annuler ce projet. Un long débat s’annonce déjà le 29 juin lors du prochain conseil municipal.

2 – Ouverture imminente à Porte de Loire

Les réservations sont ouvertes pour les deux hôtels Hilton en cours d’aménagement en haut de la Rue Nationale à Tours. On a trouvé les prix cette semaine : une centaine d’euros pour une nuit dans l’établissement 3 étoiles de 70 chambres (avec petit déjeuner) et à partir de 155€ pour le 4 étoiles de 100 chambres côté ouest (un peu plus si on veut la vue sur la Loire depuis la tour). Les premiers touristes ou voyageurs d’affaire sont attendus ce mois-ci alors que l’inauguration officielle pourrait plutôt se dérouler après l’été. En revanche on ignore toujours les enseignes qui s’installeront dans les commerces du rez-de-chaussée.

3 – Des agriculteurs à poil

Mercredi, des agriculteurs bio d’Indre-et-Loire sont partis manifester à Paris pour dénoncer les conditions d’attribution des aides européennes via la Politique Agricole Commune. Ils estiment que le gouvernement favorise l’agriculture conventionnelle et les grosses exploitations au détriment des paysans. Pour attirer l’opinion, beaucoup ont choisi de se dénuder et d’afficher leurs slogans sur les réseaux sociaux.

4 – Collecte de la Banque Alimentaire

Jusqu’à dimanche, les bénévoles de la Banque Alimentaire s’installent dans 88 supermarchés d’Indre-et-Loire pour récolter chocolat, huile, conserves, gâteaux et autres produits à redistribuer aux plus démunis. Les besoins ont augmenté avec la crise sanitaire, notamment pour les étudiants.

5 – Ce qu’on sait sur la Foire de Tours 2021

Pour le 100e anniversaire du plus grand événement de la ville, le Parc Expo se paie le lux d’accueillir la première grande foire française post-Covid. L’épidémie sera dans toutes les têtes avec des concerts limités à 1 000 personnes et un village gastronomique 3 fois moins grand que d’habitude (35 exposants au lieu de 110). De même, il faudra sans doute un pass sanitaire pour accéder au site (c’est-à-dire une dose de vaccin, un test PCR négatif ou un certificat de rétablissement post-Covid). Au total 300 exposants seront présents, un peu moins qu’en mai là-encore en écho à la situation pandémique (entreprises en difficulté, manque de personnel pendant la période estivale). Cela n’empêchera pas de faire la fête du 2 au 11 juillet, avec même la fête foraine du 25 juin au 18 juillet.

Bonus – La minutie du papier-peint

Connaissez-vous l’atelier d’Offart à Tours ? 37 degrés a visité ses coulisses et c’est à découvrir en cliquant ici.