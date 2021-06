StorieTouraine, 05/06/21 – 2 arrestations après le tir de Château-Renault ; Accident de car scolaire à Monnaie ; La fin d’un procès pour règlement de comptes…

Et un label pour deux collèges.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

----------------

Tir à Château-Renault…

Jeudi après-midi, une ado de 17 ans a été légèrement blessée à la jambe par un tir de plomb, fait divers entraînant le bouclage du centre-ville pendant près de 6h par crainte d’avoir affaire à un forcené pouvant entraîner d’autres victimes. 60 hommes avaient été mobilisés dont le GIGN de Joué-lès-Tours. En vérité, on s’oriente plutôt vers une petite affaire qui a entraîné un énorme emballement. Le soir-même, deux jeunes de 19 et 23 ans ont été identifiés comme étant impliqués dans ce tir de carabine : les gendarmes ont laissé des messages sur leurs portables pour les inciter à se rendre, ce qu’ils ont fait vendredi matin.

Procès…

Le 3 avril 2017, peu après 6h du matin, un homme a été blessé par balle près de la boîte de nuit Le Pym’s, à Tours (il a reçu deux projectiles). Une affaire jugée cette semaine au tribunal. Une expédition punitive en fait, entre bandes rivales de quartiers de l’agglomération (le Sanitas de Tours et La Rabière de Joué). 9 personnes de 28 à 45 ans comparaissaient pendant trois jours… Les trois hommes que la justice a jugés comme les instigateurs du règlement de comptes écopent de 4, 5 et 6 ans de prison ferme. 3 autres sont condamnés à 4 ans dont un an de sursis probatoire (et se voient libérés après deux ans passés en détention, grâce aux remises de peines).

Accident de car…

Ce vendredi en fin de journée, un car Rémi transportant 35 enfants a quitté la route à Monnaie, au lieu-dit Les Perrés. Le conducteur aurait perdu le contrôle en cherchant à éviter une collision ce qui l’a entraîné vers un talus. Les pompiers se sont déplacés mais personne n’a été blessé.

Distinctions…

Les collèges La Bruyère de Tours et Louis Léger de Preuilly-sur-Claise viennent de recevoir le label Internat d’Excellence. Ce label qui confirme la qualité d’un établissement s’adresse principalement aux élèves scolarisés en éducation prioritaire et issus de milieux socialement défavorisés. Il a pour objectif d’accompagner les collégiens au plus près de leurs besoins éducatifs et pédagogiques, complétés par des activités sportives et culturelles.

Ouverture de piscine…

Les bassins se déconfinent petit à petit. En attendant la réouverture du Centre Aquatique du Lac de Tours le 30 juin, c’est la piscine de Saint-Paterne-Racan qui reprend son activité ce week-end mais sans les vestiaires ni les casiers en raison de la crise sanitaire. Il faut donc venir en maillot de bain (douche au savon obligatoire à l’arrivée). Entrée : 3€ pour les adultes et 2€ pour les enfants, chaque week-end de juin puis tous les jours du 7 juillet au 31 août.