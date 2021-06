En 2021, la Foire de Tours fête ses 100 ans : voici comment ça va se passer

Du 2 au 11 juillet.

La Foire de Tours aura bien lieu du 2 au 11 juillet prochain. Et c’est avec joie que l’équipe de Tours Evénements a présenté les grandes lignes de cette foire version 2021, et donc « Covid compatible » si on peut se permettre l’expression.

Une joie qui deviendra soulagement le 2 juillet prochain, car depuis mai 2020, les équipes de Tours Evénements ont espéré à de nombreuses reprises pouvoir relancer ce rendez-vous d’ampleur, autant sur le plan commercial que sociétal pour la ville de Tours. A 5 reprises, elle a été envisagée, décalée, reprogrammée... Finalement le retour à une vie plus normale permet de la tenir et de fêter dignement ses 100 ans.

C’est en 1921 en effet qu’est née « La Grande semaine de Tours » rappelle Jean-Luc Porhel, directeur des Archives de la ville de Tours. A l’époque, le maire Camille Chautemps souhaite relancer une foire commerciale en y intégrant de multiples activités annexes, qu’elles soient culturelles ou sportives avant d’en faire un événement majeur. La foire prend alors place dans le centre-ville, sur les boulevards Heurteloup, Béranger et place de la gare. Elle y restera jusqu’en 1964 et son déménagement sur le site de Rochepinard.

Une histoire qui sera à l’honneur de cette foire 2021, avec notamment un espace expositions sur ces 100 années dans le Hall A qui sera consacré à cet anniversaire.

Pour le reste, les grandes lignes de la foire seront les mêmes mais avec quelques nuances néanmoins pour répondre aux contraintes sanitaires encore présentes. Si à partir du 1er juillet, il n’y aura officiellement plus de jauge à respecter, Tours Evénements préfère se montrer prudent.

300 exposants contre 600 habituellement

Ainsi les exposants seront au nombre de 300 au lieu de 600 afin de laisser plus d’espaces entre les stands et dans les allées. Le village gastronomique sera également entièrement revu, avec une trentaine de stands au lieu des 120 habituels. « Nous avons réfléchi à un parcours pour garantir le confort et la protection de tous » explique Christophe Caillaud-Joos, le directeur de Tours Evénements. Ainsi 1000 places assises seront installées autour des stands habituels qui ne seront pas remplis du coup également. A noter, que la priorité a été mise sur les stands de restauration et que pour cette année il n’y aura pas d’alcool fort sur les lieux…

Pour créer de la convivialité, deux concerts en lien avec des acteurs locaux comme AZ Prod, Aucard, Terres du Son ou Alouette se tiendront également le soir sur une scène placée près des 1 000 places assises. De nombreux artistes locaux et régionaux seront à l’honneur comme Thé Vanille, Jekyll Wood, Toukan Toukan… mais aussi un show case de Fredo Delavega organisé par la radio Alouette. Il y aura également une journée consacrée à l’American Festival et une autre au Japan Festival.

Enfin, comme pour tous les événements accueillant plus de 1000 personnes, un pass sanitaire sera mis en place. Aux 4 entrées du site de la Foire, on vous demandera une attestation de vaccination ou d’un test PCR de 48h maximum. A défaut des tests antigéniques pourront être pratiqués sur place.

Quant à la fête foraine, maintenue également, comme elle se tient sur la place publique et non sur un site dit privé, le pass sanitaire ne sera pas exigé. La fête foraine se tiendra du 25 juin au 18 juillet.

Mathieu Giua