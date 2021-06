Une bourse aux vélos, des fleurs, un marché événement… 10 événements incontournables ce week-end en Touraine

Et aussi une fête du poney.

Chaque vendredi, Info Tours vous donne quelques idées de sorties pour les jours à venir en Indre-et-Loire… Voici notre sélection à partir de ce vendredi 4 juin…

------------------

Bourse aux vélos…

Revoilà la traditionnelle vente de vélos d’occasion du Collectif Cycliste 37 Place Anatole France ce samedi. Si vous avez un vélo à vendre, déposez-le de 10h à midi. Pour acheter c’est de 14h à 17h (paiement en espèces uniquement). Les vélos non vendus seront à récupérer entre 17h et 18h. En raison de la crise sanitaire les vélos seront désinfectés (selle et guidon).

Rendez-vous au jardin…

On va passer du temps avec les fleurs ce week-end pour cet événement annuel afin de vous encourager à découvrir parcs et jardins partout en Indre-et-Loire. Plusieurs manifestations organisées comme des visites de l’extérieur du Château d’Azay-le-Rideau avec un guide pour la partie historique, et un jardinier pour la partie technique. Balade de 2h sans supplément au prix d’entrée à 10h40 et 15h45 (gratuit pour les moins de 26 ans). Vous voyagerez donc au milieu des hortensias et des roses… Et pourrez voir bien d’autres roses dans un autre château tourangeau, plus au sud : le Rivau…

Au programme : Georges Levêque, célèbre photographe de jardins, expliquera les cadrages de la photographie de roses. Raphaëlle Bernard-Bacot, auteure illustratrice, donnera les clés du croquis de jardins. Gérard Heubrecq, obtenteur Belge de roses, révèlera ses astuces sur l’entretien des roses. Snezana Gerbault, ex rédactrice en chef de la revue de la Société Nationale d’Horticulture de France, expliquera, au cours d’une promenade botanique les associations roses et graminées réalisées au Rivau.

Le Château d’Amboise participe également à l’événement, tout comme celui de Valmer.

Lecture au jardin…

Toujours dans une ambiance verdoyante, vous entendrez des extraits de romans et des poèmes par Hélène Plantecoste et Geoffroy Barbier. C’est samedi à 16h30 dans le jardin du Presbytère à Chédigny. Entrée 3€. Gratuit jusqu’à 18 ans.

Marché spécial…

Ce samedi, l’association Victoire en Transition et l’épicerie Sur la Branche de Tours organisent la 4e édition de l’événement Complètement Locaux Place de la Victoire, entre 15h et 19h. Il y aura une quinzaine de stands avec des producteurs, des artisans ou des assos. Au programme : une boulangère et une maraichère bio, des spiruliniculteurs nouvellement installés, une fleuriste itinérante qui mise sur le local, un artisan faisant la promotion de la réparation et du ré-emploi (avec des ateliers pour entretenir son ordinateur), un ébéniste-tourneur-sculpteur…

A cheval !

Dimanche c'est la Fête du Poney ! A cette occasion le centre équestre de Pouzay vous propose des baptêmes de 14h à 17h. 16h : défilé de shetlands. Buvette sur place (boissons et gâteaux).

Spectacle gratuit…

« L’insectarium » de la compagnie « Un quart de soupir » se tiendra dimanche à 11h à Channay-sur-Lathan. Cette pièce poétique et drôle réunit sept musiciens et un comédien sur scène pour découvrir l’univers à la fois petit et familier mais tellement gigantesque et mystérieux des insectes. Cela dure un peu plus d’une heure et c’est accessible à partir de 10 ans. Attention, la jauge est limitée à 200 personnes et le public présent devra apporter une chaise ou une couverture pour s’asseoir. Les conditions d’accueil du public respecteront les préconisations de sécurité sanitaire. (Le port du masque est obligatoire). Le tout se déroule à la carrière de Falun.

Exposition à Amboise…

Dès ce week-end, plongée dans 500 ans d’histoire de la ville depuis 1521, à l’occasion des 5 siècles de l’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts. On y parle par exemple de l’histoire industrielle de XIXe siècle. Rendez-vous au musée de l’Hôtel Morin chaque week-end de juin + le jeudi 10 juin de 15h à 18h. C’est gratuit.

Musique…

Jusqu’à dimanche c’est le festival Chinon en Jazz… C’est gratuit et voici le programme :

Vendredi :

17h00 : MARABOUT ORKESTRA – Bout de l’Ile de Tours

18h00 : SYLVAINE HÉLARY “Friselis” – Jardins de l’Ile de Tours

19h00 : NOLA RENNES EXPERIENCE – Bout de l’Ile de Tours

Samedi :

16h00 : SYLVAINE HÉLARY “friselis” – Jardins de l’Ile de Tours

16h00 : STRAIGHT HORNS – Bout de l’Ile de Tours

17h30 : DUO GARCIA – Jardins de l’Ile de Tours

17h30 : CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY “Hymnes à l’amour” – Bout de l’Ile de Tours

19h00 : NOLA RENNES EXPERIENCE – Forteresse Royale

19h00 : SAN SALVADOR – Collégiale Saint-Mexme (4 place Saint-Mexme)

Dimanche :

14h00 : NOLA RENNES EXPERIENCE – Collégiale Saint-Mexme (4 place Saint-Mexme)

16h00 : KRISTOF HIRIART & CHRISTIAN PRUVOST – Bout de l’Ile de Tours

16h00 : PASCAL MAUPEU – « Elvis has left the building » – Jardins de l’Ile de Tours

17h30 : CAMILLE SECHEPPET – Jardins de l’Ile de Tours

17h30 : ENSEMBLE ART SONIC “le bal perdu” – Bout de l’Ile de Tours

19h00 : CÉLINE BONACINA “fly-fly” – Collégiale Saint-Mexme (4 place Saint-Mexme)

Gala lyrique à l’Opéra de Tours…

La fine fleur du chant français se retrouve lors de trois dates sous la baguette d’Hervé Niquet (vendredi, dimanche et mardi). En solo, en duo, en trio ou tous ensemble, cette petite troupe sera accompagnée par l’orchestre dans des mélodies et des airs d’opéra tantôt dramatiques, tantôt réjouissants. Des surprises américaines et viennoises viendront ponctuer tout ce programme, nous dit-on. Durée : 1h20. Début des spectacles à 19h (sauf dimanche, à 15h).

Vente aux enchères…

Chaque année, la maison de ventes tourangelle Rouillac transforme un château du Val de Loire en l’un des plus prestigieux rendez-vous du marché de l’art en France. La 33e édition de cet événement s’installe au château d’Artigny de Montbazon avec une expo publique ce vendredi de 15h à 18h, samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h à 11h avant les ventes, et lundi aux mêmes heures.