[Coup de pouce] Ce week-end, pensez-bien à aider la Banque Alimentaire de Touraine

L’association s’invite dans les supermarchés.

Une semaine après un 1er vide grenier réussi à Saint-Pierre-des-Corps, nouvel événement important pour la Banque Alimentaire de Touraine. Cette fois, l’association ne se mobilise pas pour son nouveau projet d’atelier de transformation alimentaire mais pour ses missions courantes, c’est-à-dire la distribution d’aliments en faveur des plus démunis. La structure basée dans la zone des Grands Mortiers a besoin de reconstituer ses stocks pour soutenir les familles ou étudiants en difficulté financière. Et elle a besoin de vous…

« Malgré une très belle collecte en novembre 2020, La Banque Alimentaire de Touraine doit faire à une demande grandissante et reconstituer ses stocks afin d’être en mesure d’aider le plus grand nombre en particulier pendant la période estivale. De plus, depuis octobre 2020, la Banque Alimentaire de Touraine va à la rencontre de nouveaux bénéficiaires en particulier sur les quatre principaux sites universitaires de la ville de Tours avec un service d’épicerie mobile itinérant » explique le président tourangeau Dominique Cochard.

On estime que 20 000 personnes ont un besoin criant de soutien pour manger à leur faim en Indre-et-Loire.

Du coup, l’association sera dans 88 magasins du département vendredi, samedi et dimanche matin. Voici la liste des besoins prioritaires :