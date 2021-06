Hôtels Porte de Loire à Tours : les palissades tombent, le prix des chambres dévoilé

L’ouverture est imminente.

C’est un feuilleton rempli de débats et recours judiciaires dont on va bientôt connaître l’épilogue : la construction des deux hôtels en haut de la Rue Nationale à Tours, dans le quartier dit Porte de Loire. A l’ouest, face au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, un établissement 4 étoiles d’une centaine de chambres avec son restaurant et des commerces en rez-de-chaussée (on ne connait pas encore le nom des enseignes)… Juste en face, de l’autre côté de la ligne de tram, un 3 étoiles de 70 chambres dans un bâtiment qui comprend aussi des magasins, des appartements de standing déjà tous vendus et la future entrée du Musée du Compagnonnage.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les travaux extérieurs sont terminés. On a donc une idée très concrète du design des deux bâtiments, largement décrié mais auquel il va falloir s’habituer. Pour rappel, les immeubles de 4 étages avec tours de 7 étages face Nord côté Loire ont été pensés par l’architecte Andrew Hobson dans le but de symboliser l’entrée du centre-ville, avec un revêtement en pierre par-dessus le béton, ce dernier étant de la même couleur que le reste de la Rue Nationale.

Les futures chambres en cours d'aménagement.

Le chantier a duré deux bonnes années, avec un certain retard sur les plans initialement programmés (en 2018 le maire de Tours Christophe Bouchet avait annoncé une remise à plat du projet avant de confirmer l’édification des deux établissements). Ces derniers jours, certaines palissades ont été retirées ce qui agrandit le parvis au niveau des quais du tram et permet de mieux se rendre compte de la future ambiance du secteur.

On le sait depuis le début : les deux hôtels seront exploités sous les marques Hilton Hampton et Hilton Garden Inn, sous l’égide du groupe Naos. L’intérieur est en cours d’aménagement, comme on peut le constater en observant les cartons posés de l’autre côté des fenêtres. Selon des déclarations récentes du nouveau maire de Tours Emmanuel Denis, l’inauguration officielle pourrait avoir lieu en juin.

La date précise de l’ouverture n’est pas encore connue. Cela dit, les deux établissements commencent à être recensés sur les sites spécialisés comme eBooking, Tripadvisor et Hotels.com. On a donc fait une simulation pour le mois d’août : l’Hilton Garden Inn (le 4 étoiles avec centre de fitness, wifi…) propose la nuit avec très grand lit à partir de 155€ pour deux adultes sans le petit déjeuner, 215€ avec le repas matinal. Certaines chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou se trouvent équipées de lits jumeaux. Les animaux peuvent y être acceptés. Comptez 165€ la chambre avec très grand lit + canapé lit, 174€ pour la vue sur la Loire depuis la tour (237€ avec le petit déjeuner pour 2). Les suites sont dispos dès 221€.

Pour l’hôtel Hampton by Hilton (le 3 étoiles), le site de la marque annonce le petit déjeuner gratuit, un centre sportif et également l’accès possible des animaux de compagnie. La nuit démarre à 118€ avec café-croissant et cie, 137€ si on demande la vue Loire. L’ambition est d’accueillir à la fois les touristes et les participants à des événements de type congrès. Ajoutons que la prochaine étape du chantier consistera en la destruction des bâtiments à l’angle de la Rue du Commerce, pour y faire des logements. On ignore à quelle échéance…

Olivier Collet